Gợi ý chị em kiểu jean shorts chuẩn từng dáng người, đùi to chân ngắn vẫn tha hồ diện

Jean shorts là một item thời trang rất đỗi quen thuộc, có thể diện vào bất kì mùa nào nếu chị em biết cách phối đồ. Đặc biệt vào mùa hè nóng bức, item đơn giản này lại càng được chị em ưa thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn quần chuẩn từng dáng người, nếu không khéo thay vì tôn chân dài miên man, chị em lại vô tình phô khuyết điểm đùi to, chân ngắn.

Dáng người thước kẻ

Dáng người thước kẻ là kiểu vóc dáng của nhiều phụ nữ châu Á, với body thẳng đuột thiếu đường cong. Muốn mặc đẹp quần short với dáng người này, chị em nên lựa chọn dáng quần jean có thể tạo đường cong ảo cho cơ thể.

Item phù hợp nhất sẽ là quần shorts cạp cao dáng A-line, như vậy sẽ tạo được hiệu ứng eo thon, chưa kể với phần gấu loe sẽ khiến chân người diện thon thả, nuột nà hơn. Chị em cũng nên chọn quần short có ống rộng hơn so với chân, vừa tôn dáng vừa cực kì hợp mốt quần hè năm nay.

Dáng tam giác ngược, thân trên mũm mĩm

Thiết kế phù hợp cho chị em có dáng người này là kiểu quần short jean rách gấu hoặc cách điệu. Như vậy người đối diện sẽ tập trung chú ý vào thân dưới hơn, tôn được đôi chân thon thả thay vì để ý phần thân trên mũm mĩm.

Kết hợp với kiểu jean rách gấu này, chị em nên diện cùng những kiểu áo đơn giản, thoải mái như áo phông, áo blouse dáng rộng, sơ mi oversize,... để khéo che nhược điểm thân trên.

Dáng đồng hồ cát

Dáng người đồng hồ cát là dạng body chị em nào cũng mơ ước, ngực nở, eo thon, hông nở nang. Nếu sở hữu dáng người "chuẩn không cần chỉnh" này thì kiểu shorts nào cũng có thể diện, nhưng kiểu quần tôn dáng nhất là quần short ôm sát.

Để phô trọn vẹn đường cong gợi cảm, bạn nên diện quần short ôm sát với áo hai dây "hot hit", áo croptop hoặc áo trễ vai quyến rũ nhé.

Dáng quả lê hông to mông nở

Chị em có vóc dáng quả lê luôn "đau đầu" khi lựa chọn trang phục phù hợp, bởi nếu không khéo léo sẽ vô tình phô nhược điểm đùi to, chân ngắn. Tuy nhiên, trên thực tế có một kiểu quần jeans cực kì "ăn rơ" với dáng quả lê này, đó là quần shorts đứng dáng.

Quần short đứng dáng sẽ giúp cân bằng tỉ lệ cơ thể, nhấn vào phần eo thon thả của chị em. Chưa kể kiểu shorts đứng dáng cạp cao còn giúp khoe phần bắp đùi to, kéo dài chân với những chị em có dáng quả lê. Chị em không nên diện áo quá ôm, hãy mặc những kiểu áo suông nhẹ và sơ vin hờ hững để giúp phần thân trên cân bằng với thân dưới.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ