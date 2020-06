Gợi ý diện đồ công sở cho nàng cao 1m50, chỉ cần đi giày bệt cũng thừa sức cao ráo

Với chiều cao khiêm tốn, những nào cao 1m50 thường khá đau đầu khi chọn thời trang công sở công sở. Những bộ cánh đủ chỉn chu, nghiêm túc để diện thì lại khá dài và dừ, tỏng khi nếu muốn ăn mặc thoải mái thì lại quá trẻ con.

Tuy nhiên, nhờ tư vấn của nàng fashion blogger Mỹ Quân dưới đây mà chị em có thể yên tâm chọn đồ công sở rồi. Dù chỉ cao khoảng 1m58, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng Mỹ Quân diện đồ công sở rất đẹp, nhìn cao ráo dù không thường xuyên đi giày cao gót.

Một trong những item "đinh" trong tủ đồ của Mỹ Quân chính là áo phông trắng. Mỹ Quân cho biết, khi diện áo phông trắng thì trông bạn sẽ thanh thoát hơn, nếu biết cách chọn đồ thì bạn còn có thể hack chiều cao cực chuẩn nữa. Áo phông trắng là món đồ mà Mỹ Quân sở hữu tới vài cái, chỉ khác biệt chút kiểu dáng. Cô khuyên nếu mua áo phông trắng thì nên chọn kiểu đơn giản, không hình, chất liệu cotton thấm hút mồ hôi.





Chỉ với item áo phông trắng, Mỹ Quân có thể phối được vô số kiểu đồ. Chẳng hạn như chỉ với áo phông và quần âu cạp cao, đi cùng giày mũi nhọn là chị em đã có ngay một set đồ công sở chỉn chu rồi. Nếu muốn đổi phong cách năng động hơn một chút, bạn có thể đổi quần âu thành quần jeans trắng rồi phối cùng giày thể thao nhé.

Cũng với áo phông trắng, chị em có thể biến tấu để mix với quần jeans basic, nhấn nhá thêm bằng một chiếc túi xách nhỏ xinh. Để tăng thêm phần thanh lịch, thử quàng một chiếc khăn nhỏ tối màu nhé, đảm bảo set đồ trông sang trọng hơn hẳn. Hãy nhớ để tạo hiệu ứng chân dài hơn thì chị em nên mặc quần cạp cao nhé.

Nếu chị em muốn chuyển sang phong cách ngọt ngào hơn chút thì có thể đổi sang mix với chân váy xòe midi. Cũng như quần jeans, khi chọn chân váy thì nhớ sắm loại cạp cao để giúp tỉ lệ đôi chân nhìn dài hơn nhé. Vào mùa hè thì chân váy có thêm họa tiết cực kì hợp xu hướng , hãy mix cùng chân váy hoa nhí để có vẻ ngoài ngọt ngào, thanh thoát nhé.

Với một số công ty khá dễ dãi trong chuyện trang phục thì chị em có thể thử mix áo phông trắng với quần short jeans trắng xem, khoác thêm áo sơ mi oversize khác màu để thêm phần lịch sự. Nhớ chọn loại quần short ống đứng, dáng loe thay vì quần bó phản cảm nhé. Set đồ đơn giản này khiến chân bạn dài hơn hẳn mà vẫn đủ chỉn chu để mặc đi làm.

Chị em cũng không cần lúc nào cũng diện giày cao gót để có thể kéo dài chân đâu. Giày mũi nhọn hoặc các loại giày có màu be sẽ giúp tạo hiệu ứng chân dài hơn hẳn nhờ tiệp màu da chân. Ngoài ra thì chỉ cần những đôi cao gót mũi nhọn khoảng 3-5 phân là cũng đủ để hack dáng cực chuẩn rồi.

Theo Linh Chi/SKCĐ