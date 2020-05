Gợi ý đoạn văn nghị luân xã hội 200 chữ về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay

Dàn ý chi tiết





Mở bài: Giới thiệu về hiện tượng sống ảo

Thời gian luôn không ngừng trôi và cuộc sống của con người chúng ta không ngừng đổi mới. Bởi vậy, ta không chỉ đơn thuần sống trong môi trường duy nhất mà luôn cọ xát với nhiều môi trường khác nhau. Từ đó chúng ta hình thành dần các thói quen sống. Với giới trẻ hiện nay, xu hướng “sống ảo” đang dần trở nên phổ biến. Đây là vấn đề nhạy cảm, khiến chúng ta phải suy ngẫm.





Thân bài:





- Giải thích hiện tượng “sống ảo”





Theo bạn, thế nào là “sống ảo”? Thực chất thì chả có định nghĩa hoàn toàn nào cho lối sống này cả, nó chỉ là một cách gọi tên do các bạn trẻ thời nay sáng tạo, gọi nhiều nên thành quen. Sống ảo khác với sống thực, là bản sao dị dạng của thế giới thực, giả tạo, mơ hồ và đơn độc. Với sự tiếp xúc với các môi trường như truyện tranh, game online và đặc biệt là mạng xã hội … thói quen sống ảo được hình thành. Từ đó, xuất hiện một con người sống với hai cá tính giữa ảo và thực, có nhiều mặt đối lập hoàn toàn với nhau.



Sống ảo đang trở thành một thói quen , xu hướng phổ biến trong giới trẻ. Người sống ảo có chung một lối sống na ná nhau.





- Biểu hiện của sống ảo





+ Lướt trên mạng xã hội Facebook, chúng ta có thể thấy nhan nhản những thông tin “Sốc với mặt mộc của hotgirl A, B,…”, “Sự thật về anh chàng X… với bức ảnh ngàn like”,…khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng, vỡ mộng khi nhìn thấy dung nhaan của “idol” mà mình đang thàn tượng.



+ Nhiều bạn trẻ nghiện khoe dáng, khoe body trên mạng. Dùng cả ngày chủ để ngồi chỉnh sửa bức ảnh của bản thân cho chân dài, eo thon, thân hình đồng hồ cát,… đăng lên mạng, ngồi đếm like.



+ Gặp bất cứ vấn đề gì đều lên than thờ trên Facebook, mạng xã hội, thậm chí còn đăng đàn nói xâu, vạch trần nhau.



+ Nghĩ nhiều chiêu trò câu like từ việc tung tin giả gây hoang mang dư luận, tạo dựng lời nói gây sốc : “đủ 1.000 like sẽ…”





- Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sóng ảo





+ Sự phát triển của mạng xã hội, công nghệ đem lại nhiều mặt tốt, tuy nhiên cũng tồn tại những mặt trái, biến con người thành “nô lệ” củ những thứ hư ảo.



+ Nhiều người thích thể hiện mình hay, giỏi, đẹp…



+ Sự mơ mộng, mong muốn được nổi tiếng, ngưỡng mộ, tôn thờ.





- Tác hại của hiện tượng sống ảo





+ Giết thời gian, lãng phí thời gian vào những viêc vô bổ



+ Dễ mắc bẫy, bị kẻ xấu lợi dụng



+ Con người trở nên dửng dưng, vô cảm, ích kỷ hơn.



- Giải pháp khắc phục hiện tượng sống ảo



+ Sử dụng mạng một cách chừng mực, nên xem đó là một nơi để giải trí sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, không nên phụ thuộc.

+ Không nên việc gì cũng đưa lên Fecebook.



+ Tích cực học tập và rèn luyện

Kết bài

Nêu cảm nghĩ của mình về lối sống ảo của giới trẻ.



- Đây là một hiện tượng không xấu nếu như chúng ta biết chừng mực.



- Hãy sống thực tế hơn là sống ảo.



Hi vọng, những gợi ý trên đây sẽ giúp các em hình dung và biết cách để triển khai thành đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ nêu suy nghĩ về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay.

Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo - Phạm Minh Nhật Official