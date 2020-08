Goo Hye Sun quyết tâm quay lại làng giải trí xứ Hàn, giảm 14 kg hậu ly dị nhờ... ăn kẹo Chupa-chups

Kể từ sau cuộc ly dị đầy tai tiếng, lùm xùm với nam diễn viên Ahn Jae Hyun, nữ diễn viên Goo Hye Sun đã "ở ẩn" một thời gian để củng cố tinh thần. Nhưng trong vài ngày qua, nàng Cỏ đã liên tục đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội để cập nhật tình hình hiện tại của bản thân cho người hâm mộ.

Vào ngày 18 tháng 8, Goo Hye Sun đã đăng nhiều hình ảnh và video khác nhau trên Instagram của mình với dòng trạng thái: "MIMI Entertainment. Công ty tổ chức sự kiện tốt nhất".

Go Hye Sun dành lời khen cho công ty quản lí mới trên Instagram cá nhân.

Các bức ảnh và video là của nữ diễn viên trong một buổi chụp hình. Goo Hye Sun tiết lộ rằng cô sẽ xuất hiện trong ấn bản tháng 9 của tạp chí giải trí Tenstar. Cô nàng xuất hiện với vẻ ngoài thon gọn, xinh đẹp hơn thường ngày của mình và lén chia sẻ một số nội dung của tạp chí cùng người hâm mộ. Goo Hye Sun đã ký hợp đồng với công ty MIMI Entertainment vào tháng trước và sẽ phát hành album nhạc piano mới thứ ba mang tên "Breath 3" vào tháng 9.

Nữ diễn viên xinh đẹp tựa nữ thần trên bìa tạp chí Tenstar.

Gần đây, Goo Hye Sun cũng tiết lộ rằng cô đã giảm 14kg (31 lbs) sau khi ly hôn.

Trước đó, Goo Hye Sun chia sẻ trong cuộc họp báo cho triển lãm nghệ thuật của mình như sau: "Tôi nghĩ rằng tôi đã khỏe mạnh hơn khi tăng cân một chút nhưng sau đó tôi đã quyết định giảm cân khi đầu gối bắt đầu đau. Tôi muốn gặp gỡ người hâm mộ của mình với một tinh thần và cơ thể khỏe mạnh nên tôi đã tập thể dục và cũng dùng thuốc bổ sung cho chế độ ăn kiêng."

"Tôi đã nỗ lực rất nhiều để trở về với con người cũ của mình. Tôi không thích nghỉ ngơi nhưng tôi nghĩ rằng mình đã trở nên lười biếng hơn trong những ngày này. Vì vậy, tôi đang cố gắng thực hiện nhiều hoạt động khác ngoài thời gian khi ngủ."

Goo Hye Sun dành nhiều thời gian hơn để tương tác với người hâm mộ.

Cũng trên tạp chí, Goo Hye Sun đã tiết lộ cảm xúc chân thật của mình về vụ ly hôn gần đây. Cô nói: "Tôi mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình. Có nhiều người nghĩ rằng những người ly hôn là không hạnh phúc nhưng tôi không nghĩ vậy. Nếu hôn nhân là một ảo tưởng tràn đầy hy vọng, thì tôi tin rằng ly hôn là thực tế phải đối mặt. Nếu bạn chạm đáy , bạn có thể tìm thấy một cách để tìm thấy hạnh phúc. Tôi muốn làm cho cuộc sống của mình trở nên hoàn hảo và bây giờ tôi có đủ can đảm để làm điều đó."

Hình ảnh thon gọn và tinh thần vui vẻ của Goo Hye Sun hậu ly dị khiến fan yên tâm hơn.

Khi được người hâm mộ hỏi về bí kíp giảm cân, Goo Hye Sun chia sẻ thông qua một bài đăng trên Instagram cá nhân vào ngày 19 tháng 8 rằng mẹo bí mật của cô là thay thế đồ ăn nhẹ ban đêm bằng một chiếc kẹo mút: "Bí quyết ăn kiêng của tôi là Chupa-chups ♥ Khi bạn thèm ăn vặt vào đêm muộn, chỉ cần ăn một chiếc kẹo Chupa-chups và cố gắng đi ngủ sau đó. Bạn sẽ có một giấc ngủ ngọt ngào. Kẹo Chupa-chups chứa 45 kcal nhưng một bữa ăn nhẹ vào buổi tối muộn tới 800 kcal lận, vì vậy tôi nghĩ rằng kẹo mút là một lựa chọn tốt hơn."

Theo Thanh Thùy/SKCĐ