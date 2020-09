Google Doodle vinh danh nghệ thuật cải lương Việt Nam

Việc đổi biểu tượng trên trang chủ Google Tiếng Việt là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi dự án quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật, doanh nhân, thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam bằng Google Doodle.

Google thay đổi biểu tượng trang chủ để tôn vinh nghệ thuật cải lương

Tiếng Trống Mê Linh lên Youtube để phục vụ khán giả. Đây là một vở kịch cải lương hàng đầu Việt Nam được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng dàn dựng và thực hiện từ những năm 1977. Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi biểu tượng trang chủ, Google còn hợp tác với Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh công chiếu vở kịch cải lương kinh điểnlên Youtube để phục vụ khán giả. Đây là một vở kịch cải lương hàng đầu Việt Nam được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng dàn dựng và thực hiện từ những năm 1977.

Vở kịch Tiếng trống Mê Linh năm 1977

Google cho biết: " Hơn một thế kỷ từ khi ra đời, cải lương ngày nay vẫn được yêu thích như một loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam và là một liên kết quan trọng đối với lịch sử của đất nước.

Ngoài ra, Google còn mời những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn trong giới cải lương nói riêng và giới văn nghệ sĩ nói chung cùng đăng tải những thông tin trên trang cá nhân nhằm lan tỏa và ủng hộ cho bộ môn nghệ thuật truyền thống này của dân tộc.

Tiêu biểu là nghệ sĩ Bạch Tuyết, bà sẽ đăng trên trang cá nhân của mình một vlog để vinh danh những nghệ sĩ tiền bối đã có công lao xây dựng, gìn giữ và phát triển nghệ thuật cải lương Việt Nam. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng sẽ chia sẻ về quá trình làm nghề của bà và biểu diễn một trích đoạn mà bà tâm đắc nhất. Đồng thời kêu gọi những nghệ sĩ khác cùng biểu diễn để mừng ngày giỗ tổ.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết

Ngoài nghệ sĩ Bạch Tuyết, nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng thực hiện một video với nội dung truyền nghề cho giới trẻ. Nghệ sĩ Quế Trân, Nghệ sĩ Kim Tử Long cũng chia sẻ những kỷ niệm nghề nghiệp và những chia sẻ riêng tư của mình.

Nghệ sĩ Kim Tử Long

Nghệ sĩ Ngọc Huyền

Nghệ sĩ Quế Trân

Những nghệ sĩ trẻ như Chi Pu, Diệu Nhi, Phương Mỹ Chi, Khoai Lang Thang cũng chia sẻ hình ảnh và tình yêu của mình dành cho nghệ thuật cải lương.

Google tôn vinh nghệ thuật cải lương nhân ngày Sân khấu Việt Nam

