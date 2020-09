Google gặp sự cố khiến hàng loạt các ứng dụng như Gmail, Youtube, Google Drive bị chập chờn

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 43: Báo đốm hạ gục lợn rừng khổng lồ bằng ngón đòn hiểm

Lợn rừng khổng lồ có sức mạnh cơ bắp, nanh nhọn cùng da dầy với đặc tính vô cùng hung dữ là một con mồi cực kỳ khó xơi với báo đốm, nếu như báo không thế lừa miếng để ra món đòn hiếm thì khó mà hạ được.