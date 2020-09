Google khuyến cáo người dùng Android nên gỡ bỏ 17 ứng dụng độc hại này ra khỏi smartphone của bạn

Theo ZDNet đưa tin, n hững ứng dụng này được phát hiện bởi nhà nghiên cứu bảo mật từ Zscarler có liên quan đến malware Joker (Bread).

Nhà nghiên cứu Viral Gandhi của Zscaler cho biết: "Phần mềm độc hại nói trên được thiết kế để lấy trộm các tin nhắn SMS, danh bạ và thông tin thiết bị của người dùng, cùng với đó, nó cũng tự động đăng kí thiết bị của các nạn nhân với các dịch vụ đắt đỏ."

17 ứng dụng được Google khuyến cáo người dùng Android nên gỡ khỏi thiết bị

Hầu hết những ứng dụng này đềy mới chỉ xuất hiện trên Play Store được một thời gian ngắn thế nhưng nó cũng đã kịp thu về 120.000 lượt download. Cụ thể dưới đây là danh sách 17 ứng dụng độc hại bị gỡ bỏ khỏi kho ứng dụng của Google, bao gồm:

All Good PDF Scanner

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator - Multifunctional Translator

Style Photo Collage

Meticulous Scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor - Blur focus

Care Message

Part Message

Paper Doc Scanner

Blue Scanner

Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF

All Good PDF Scanner

Sau khi đánh giá nội bộ, Google đã gỡ bỏ những ứng dụng trên khỏi Play Store đồng thời sử dụng dịch vụ Play Protect để chặn dịch vụ của chúng trên các thiết bị đã tải về. Tuy vậy người dùng vẫn được khuyến cáo là nên xóa bỏ chúng khỏi thiết bị của mình.

Joker là mã độc khiến Google đau đầu

ZDNet đưa tin, đây là lần thứ 3 Google đích thân ra tay loại bỏ những ứng dụng độc hại có liên quan đến Malware Joker. Hồi đầu tháng 9, Google cũng đã gỡ bỏ 6 ứng dụng từ sau khi bị công ty nghiên cứu bảo mật Pradeo phát hiện. Trước đó, vào tháng 7 Google cũng gỡ một loạt những ứng dụng nhiễm Malware Joker do công ty Anquanke đề xuất. Được biết, các ứng dụng này đã hoạt động từ hồi tháng 3 và gây ảnh hưởng đến nhiều thiết bị.

So với độ bảo mật của iOS, tính năng của Android "yếu đuối" hơn trước những kẻ xâm nhập xấu

Google cho biết, các ứng dụng độc hại này sử dụng rất đơn giản nhưng lại khó bị phát hiện. Theo đó, chúng sẽ bắt đầu sao chép một tính năng nào đó của các ứng dụng hợp lệ, tải chúng lên Play Store và yêu cầu cấp quyền trên thiết bị Android.

Bởi những ứng dụng này không thực hiện bất kỳ động thái nào trong những lần khởi chạy đầu tiên nên thường lọt qua lớp kiểm tra của Google. Dù vậy sau khi được tải về máy, những ứng dụng này sẽ tải thêm nhiều thành phần về thiết bị có chứa mã độc.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách chặn ỨNG DỤNG KHÔNG AN TOÀN xâm nhập trên điện thoại Android

Theo Phương Hoa/SKCĐ