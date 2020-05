Google tặng mỗi nhân viên 23 triệu để... cách ly phòng COVID-19 hiệu quả

Do lo ngại nhân viên không thể đến văn phòng do cách ly xã hội phòng COVID-19, Google đã mạnh tay tặng mỗi nhân viên 1.000 USD (hơn 20 triệu đồng).

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 , tập đoàn Google thông báo với nhân viên rằng công ty cho phép họ được làm việc ở nhà đến ít nhất là đầu năm 2021. Đối với những nhân sự chọn tiếp tục làm việc ở nhà hay vẫn đang trong lệnh cách ly, công ty sẽ hỗ trợ 1.000 USD mỗi người (khoảng 23 triệu đồng) để họ có thể mua đồ dùng văn phòng tại nhà như bàn đứng và ghế làm việc. Mới đây, gã khổng lồ công nghệ Google cho biết họ dự kiến sẽ cho phép nhân viên bắt đầu đi làm trở lại từ ngày 6/7.

Google hi vọng có khoảng 10% nhân viên sẽ quay lại làm việc sau kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ 4/7, sau đó vào tháng 9 là khoảng 30%. Trước đó, CEO Google Sundar Pichai nói rằng ông không muốn có quá nhiều người làm việc tại nhà mà không tới không gian văn phòng của công ty.

Điều này có phần hợp lý bởi Google vốn quá nổi tiếng với văn phòng hiện đại cấp tiến, và công ty thường cung cấp cho nhân viên nhiều đặc quyền như giặt khô miễn phí, phòng gym, các bữa ăn miễn phí,... Ông Pichay phát biểu: "Tôi hy vọng mọi người sẽ sớm trở lại văn phòng chung để có thể kết nối các nhóm và làm việc hiệu quả hơn. Chúng tôi hiện có rất nhiều kế hoạch tăng trưởng trước mắt cần được trao đổi ý kiến trực tiếp".

Thông báo của Google được đưa ra sau khi CEO của Facebook Mark Zuckerberg có động thái cho phép 50% số nhân viên làm việc online trong vòng 5-10 năm tới. Phát ngôn viên của công ty này cho hay: "Facebook đã thực hiện bước tiếp theo trong chuẩn bị quay lại làm việc. Chúng tôi đã thông báo rằng bất kỳ ai có thể làm việc từ xa sẽ có quyền chọn hình thức này đến hết năm. Như bạn có thể tưởng tượng, đây là một tình huống phát sinh khi nhân viên và gia đình họ đưa ra quyết định quan trọng: trở lại văn phòng hay không."

Công ty mạng xã hội này còn cho phép một vài đơn vị làm việc tại nhà toàn thời gian suốt đời... Họ cũng đã phát cho mỗi nhân sự khoảng 1.000 USD để họ có thể sắp xếp làm việc tại nhà, đồng thời trang trải chi phí chăm sóc con cái.

