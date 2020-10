Group antifan của Hương Giang tăng nhanh như vũ bão: Mới lập vài ngày đã vượt 100.000 thành viên?

Chỉ sau một thời gian ngắn thành lập, tối 29/10 vừa qua group antifan của Hương Giang đã chính thức cán mốc 100.000 thành viên. Điều đáng nói, con số này vẫn đang ngày càng gia tăng với tốc độ chóng mặt. Đến trưa 30/10, group antifan đã vượt qua con số 110 nghìn thành viên.

Với tốc độ tăng trưởng này, Hoa hậu Hương Giang đang dần vượt qua nhiều nghệ sĩ khác để trở thành nhân vật nổi tiếng sở hữu lượng antifan đông đảo nhất nhì Vbiz. Lý giải về việc nàng hậu bị ghét, nhiều người cho rằng do Hương Giang xuất hiện trên truyền hình quá dày đặc, đặc biệt là những gameshow truyền hình hot.

Hương Giang xuất hiện dày đặt trên gameshow

Bên cạnh đó, trong những chương trình này, bạn gái Matt Liu thường xuyên nói triết lý nhưng giữa chương trình này và chương trình khác lại có mâu thuẫn. Bên cạnh những người cảm thấy Hương Giang thông minh, chia sẻ kinh nghiệm sống và lời khuyên có ích thì số khác lại cảm thấy khó chịu trước cách cô nàng giảng giải đạo lý.

Do đó, nhiều người trở thành antifan của Hương Giang vì nàng hậu nói và giảng giải quá nhiều đạo lý dù chưa có kinh nghiệm sống cũng như tuổi đời dày dặn.

Liên quan đến vấn đề này, trước đây Hoa hậu chuyển giới từng chia sẻ: "Người ta thắc mắc Hương Giang nói gì nhiều dữ vậy, không biết bao nhiêu tuổi mà cứ lên mặt dạy đời người khác? Tôi không lên mặt dạy dỗ ai nhé quý vị. Đây chỉ là những quan điểm cá nhân, nếu có thể giúp ích cho bạn thì bạn nghe, không thì bạn nghe các quan điểm của những người phụ nữ khác", Theo Người Lao Động

Group anti Hương Giang

Không chỉ không vừa lòng với cô nàng, group anti còn tràn vào fanpage những thương hiệu Hương Giang làm đại diện, chương trình truyền hình cô tham gia để công kích, ném đá và tẩy chay.

Mới đây, vào tối 29/10 một nhãn hàng công nghệ đã gỡ tên Hương Giang khỏi dòng trạng thái khi thông báo về buổi livestream ngày 1/11 dù trước đó, tên và hình ảnh cô nàng chiễm chệ trên poster quảng bá.

Poster trước đó có ảnh Hương Giang

Nhưng trong thông báo lại không thấy tên cô nàng đâu

Hương Giang tên đầy đủ là Nguyễn Hương Giang, sinh ngày 29/12/1991 ở Hà Nội. Năm 2012, Hương Giang đăng ký tham gia Vietnam Idol và trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên của chương trình. Cô nàng xuất sắc lọt vào top 4 thí sinh cuối cùng và trở thành Hương Giang Idol.

Tháng 1/2018, Hương Giang tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế được tổ chức tại thành phố Pattaya, Thái Lan và xuất sắc giành được danh hiệu Hoa hậu.



Sau đó, Sau đó, Hương Giang liên tục gây dấu ấn khi ra mắt nhiều MV âm nhạc và tham gia nhiều gameshow. Đặc biệt, thời gian gần đây, nàng hậu còn gây chú ý khi thành đôi với CEO trẻ người Singapore là Matt Liu sau chương trình Người Ấy Là Ai.



