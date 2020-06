Gương mặt nữ sinh 19 tuổi biến dạng thành hình vuông vì hút mỡ cằm

Theo The Sun, Sofia Marroquin (19 tuổi, đến từ Australia) chia sẻ về tai biến phẫu thuật thẩm mỹ kinh hoàng khiến gương mặt cô nàng biến dạng nghiêm trọng.

Trước đó, Sofia Marroquin có gương mặt khá nhỏ nhắn, thanh thoát nhưng nhược điểm duy nhất là nọng cằm ngấn mỡ. Mong muốn gương mặt trở nên hoàn hảo hơn cô nàng quyết định thực hiện phương pháp Kybella - kỹ thuật tiêm nhằm loại bỏ mỡ thừa ở phần cằm.

Gương mặt khác lạ của Sofia

Sau khi thực hiện phương pháp này, Sofia bị sưng, bầm tím, tê liệt và không thể cảm nhận được gương mặt. "Tôi đã thực hiện phương pháp điều trị gọi là Kybella giúp loại bỏ mỡ mặt. Mọi người thường tác động vào vùng cằm nhưng tôi đã tiêm ở phần xương hàm", Sofia cho biết.



Chưa hết, phần cằm của cô nàng ngày càng bạnh to, biến dạng khiến gương mặt cô trở thành hình vuông. Cô nàng nói không cố ý biến gương mặt của mình thành hình dạng như vậy nhưng nào ngờ hậu quả lại khôn lường như vậy.

Trước khi hút mỡ cằm, gương mặt của cô gái khá xinh đẹp thanh thoát

Gia đình Sofia hốt hoảng với gương mặt biến dạng của con gái và tìm cách chạy chữa khắp nơi. Còn Sofia Marroquin đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội . Đoạn clip của gái thu hút tới 4 triệu lượt xem. Hàng ngàn bình luận tỏ ra sốc trước sự thay đổi ngoại hình của cô gái do hậu quả của việc can thiệp thẩm mỹ.



Một bộ phận khác lại có phản ứng hài hước nhận định cô trông giống các nhân vật hoạt hình. Chính bản thân Sofia cũng chia sẻ thêm nhiều đoạn video mang nội dung tích cực lên trang cá nhân.

Kybella - phương pháp tiêm hút mỡ cằm được FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) cấp phép đồng thời cảnh báo một số tác dụng phụ như đau, sưng, bầm tím, ửng đỏ và tê.



Hiện chưa thể biết rõ gương mặt của Sofia Marroquin sẽ trông như thế nào khi lớp bầm tím biến mất. Câu chuyện của cô gái là lời cảnh tỉnh cho những người có ý định loại bỏ mỡ cằm thì nên đặc biệt cẩn trọng với tác dụng phụ của phương pháp Kybella.

