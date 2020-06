Gương mặt thiếu nữ 17 tuổi sưng vù, lở loét vì tin dùng 'lột da sinh học collagen' mua trên mạng

Gương mặt sưng phù vì lột da sinh học kiểu trên mạng



Ngày 2/6, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết các bác sĩ đang điều trị cho nữ bệnh nhân T.N.P.H. (17 tuổi, ngụ Ninh Thuận) bị tổn thương da nghiêm trọng do dùng thuốc lột da.



Em H. kể lại vì mong muốn có làn da trắng cấp tốc nên em đặt mua sản phẩm "lột thay da sinh học collagen" có giá chỉ 65.000 đồng ở một trang bán hàng online về dùng. Bệnh nhân chia sẻ, nhìn những hình ảnh quảng cáo da lột ra từng mảng lớn trắng như trứng gà kèm với cam kết trắng mịn không tỳ vết mà giá lại rẻ nên em không ngần ngại mua về sử dụng.



Sau khi thoa sản phẩm lột da lần đầu tiên, H. thấy da ửng đỏ. Đến tối cùng ngày em thoa lần thứ hai da càng đỏ hơn kèm nóng rát, có cảm giác châm chích nhiều. Sau đó, da có dấu hiệu bong tróc, chảy máu.



Đến ngày thứ hai, dù mặt hơi sưng nhưng H. vẫn không sợ mà tiếp tục thoa thuốc. Đến ngày thứ ba, mặt sưng phù, đầy mụn mủ và chảy nước vàng em mới cấp tốc gọi cho mẹ và được đưa vào Bệnh viện Da liễu TP.HCM.



BSCKII Võ Thị Đoan Phượng, Trưởng khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, kể lại, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng da mặt lở loét, rớm máu và sưng phù.

Gương mặt của H. sau 2 tuần điều trị

Các bác sĩ chỉ định điều trị với thuốc kháng sinh, kháng viêm và thuốc bôi tại chỗ. Sau gần một tuần điều trị, bệnh nhân ổn định hoàn toàn, mặt hết sưng, các tổn thương đã khỏi.

Tuy nhiên, sản phẩm lột da dởm đã khiến da mặt H. bị tổn thương nặng, nhiều vùng bị giảm sắc tố. Do đó bác sĩ khuyên cần có thời gian hồi phục cần chống nắng, dưỡng da thường xuyên.

Dùng hóa chất lột da nguy hiểm như thế nào?



H. chỉ là một trong số nhiều nạn nhân của sản phẩm lột da sinh học được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều chị em cũng phải chịu hậu quả tương tự với mong muốn trắng da cấp tốc mà sử dụng những cách không an toàn.



Các sản phẩm lột da không rõ nguồn gốc được rao bán khắp mạng xã hội với những lời quảng cáo đường mật: "Công nghệ thay da sinh học cao cấp độc quyền, không đau rát, không ngứa, xóa sạch các vấn đề về da chỉ sau 1 lần lột...". Với giá bán chỉ vài chục đến vài trăm ngàn, nhiều chị em nhẹ dạ cả tin mà mua về sử dụng.

Những lời quảng cáo hấp dẫn trên facebook khiến nhiều chị em mắc bẫy

Lột da sinh học được hiểu như một liệu trình thay da giúp loại bỏ đi lớp da cũ xấu xí thay vào đó là lớp da mới trắng hồng, mịn màng hơn bằng cách đẩy nhanh quá trình thay da. Các sản phẩm được quảng cáo là lột da sinh học chứa axit để làm bong tróc lớp da xấu, đồng thời sẽ có các dưỡng chất kích thích lớp da non phát triển.

Bác sĩ Trần Thế Viện, giảng viên bộ môn Da liễu, Đại học Y Dược TP HCM, cho biết trung bình mỗi tuần Phòng khám Da liễu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM phân tích: Làm trắng bằng phương pháp lột da sinh học thực chất là dựa trên nguyên tắc dùng một loại hóa chất bôi lên da để lột.

Da người mà lột như da rắn đáng sợ thế này sao

Khoa da liễu của các bệnh viện cũng ứng dụng phương pháp này song chỉ dùng cho những vùng da nhỏ, khu trú, nám hoặc bệnh nhân mắc bệnh ngoài da sau điều trị để lại lớp sừng dày gây mất thẩm mỹ. Bác sĩ khẳng định đến nay, chưa nghiên cứu nào chứng minh việc lột da trên diện tích rộng hay toàn thân mang lại hiệu quả làm trắng an toàn.

Bác sĩ khuyến cáo việc dùng hóa chất trên diện rộng có thể dẫn đến Viêm da Dị ứng hoặc kích ứng, làm bệnh nhân ngứa, đỏ da, cảm giác châm chích, bỏng rát. Các loại kem lột này thậm chí có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết hoặc hội chứng nhiễm độc cấp tính đe dọa tính mạng.

Những nạn nhân của lột da sinh học không an toàn

Lột da toàn thân bằng hóa chất sẽ ảnh hưởng đến chức năng bảo vệ của da, làm tăng nguy cơ ung thư da đặc biệt là khi sinh sống ở vùng đất nhiệt đới như Việt Nam.

Bác sĩ Viện khuyên rằng, để bảo vệ và giữ cho màu da không bị đen sạm, nên hạn chế tiếp xúc ánh nắng mặt trời, có chế độ ăn uống hợp lý, giảm stress, không dùng bia rượu, thuốc lá…





Nguy hiểm tiềm tàng từ lột da cấp tốc. Video: VTV24

