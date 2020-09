Hà Anh Tuấn 'vạch trần' tin đồn mang song thai khiến Hồ Ngọc Hà chỉ biết ngượng cười thừa nhận

Thông tin Hồ Ngọc Hà mang thai với bạn trai Kim Lý luôn là đề tài được cư dân mạng bàn tán sôi nổi thời gian vừa qua. Tuy nhiên, hai người trong cuộc thì chưa bao giờ lên tiếng.

Mới đây tối 11/9, ca sĩ Hồ Ngọc Hà tổ chức Private Show mang tên Love Songs 2020 với khách mời là Hà Anh Tuấn thì mọi chuyện đã được làm sáng tỏ.

Your browser does not support HTML5 video.

Video Hà Anh Tuấ tiết lộ tin Hà Hồ mang song thai



Trong đoạn cuối livestream đêm nhạc,

Trong đoạn cuối livestream đêm nhạc, Hà Anh Tuấn "cố tình" tiết lộ tin vui của cô bạn thân về chuyện đang mang song thai. "Tuấn có đọc báo nhưng không ngờ nay nó đã to đến vậy, giấu làm gì chuyện cả nước biết rồi. Hôm qua, Tuấn có nhắn tin cho Hà nói Hà giỏi quá, không chỉ một mà còn là hai". Câu nói gián tiếp khẳng định tin đồn Hà Hồ mang song thai bất lây nay là thật.

Nam ca sĩ còn hóm hỉnh nhận xét về vóc dáng của bạn gái Kim Lý: "Ngày hôm qua khi Tuấn gặp Hà trong phòng tập thì Tuấn rất hết hồn, Tuấn cũng có đọc báo nhưng không ngờ là to như thế. Điểm đầu tiên Tuấn nhìn chính là điểm đó, mà không những một mà lại còn hai. Sau này nhớ mời Tuấn hát Lovesongs sau nhé, nhưng nhớ bữa đó phải giữ "phọc" (form) nhé. Mọi người có thấy mừng cho Hà không?".



Nghe câu tiết lộ của Hà Anh Tuấn, Hà Hồ không khỏi giật mình hài hước nói: "Cái gì vậy, lần sau phải xem lại khách mời nhé". Hà Anh Tuấn cũng đáp lại: "Những chuyện này Tuấn không nói dối được, hạnh phúc mà phải không?" khiến "Nữ hoàng

Nghe câu tiết lộ của Hà Anh Tuấn, Hà Hồ không khỏi giật mình hài hước nói: "Cái gì vậy, lần sau phải xem lại khách mời nhé". Hà Anh Tuấn cũng đáp lại: "Những chuyện này Tuấn không nói dối được, hạnh phúc mà phải không?" khiến "Nữ hoàng giải trí " chỉ biết bật cười ngượng ngùng.

Chủ nhân show diễn nói thêm: "Mình chỉ muốn mọi người tập trung vào Love Songs chứ mình không sợ, nếu sợ mình đã không to thế này rồi".



Trước đó, tin đồn Hà Ngọc Hà mang thai với bạn trai Kim Lý sau 3 năm mặn nồng nổ ra từ cuối tháng 5/2020. Đáng chú ý một nguồn tin thân cận cho biết nữ ca sĩ đang mang song thai.



Tuy nhiên, cuối tháng 6 vừa qua trong bữa tiệc sinh nhật con trai Subeo, dân tình lại "đoán già đoán non" việc nữ ca sĩ chỉ mang thai đơn bình thường chứ không phải thai đôi thông qua hình vẽ trên chiếc bánh mừng sinh nhật.



Hiện Hà Hồ đang bước vào giai đoạn cuối thai kỳ nhưng vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, thần thái ngút ngàn. Người hâm mộ đang rất mong chờ 2 nhóc tỳ nhà Hà Hồ - Kim Lý chào đời.

Theo Hà Ly/SKCĐ