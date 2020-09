Siêu mẫu Hà Anh bất ngờ lên tiếng ủng hộ hành động của người vợ trong clip đánh ghen ở Lý Nam Đế

Vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội trở thành vụ việc ồn ào và thu hút sự chú ý nhất 2 ngày qua. Liên quan đến vụ việc, một số sao Việt đã lên tiếng chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này.

Siêu mẫu Hà Anh cũng không ngoại lệ. Trong cuộc trò chuyện với ông xã, nàng mẫu đã không ngại ngần bình luận về vụ việc. Thay vì phân tích hành động của người trong cuộc, cô nàng lại mổ xẻ những lời khuyên mà CĐM dành cho người vợ ở clip đánh ghen này.

Siêu mẫu Hà Anh nêu quan điểm của mình

Nếu như hầu hết các bình luận khuyên chị vợ 'đánh phấn không đánh ghen', siêu mẫu Hà Anh lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Dù không ủng hộ bạo lực, thế nhưng trong trường hợp này 'chân dài' lại đồng tình với cách xử lý của chị vợ và thẳng thắn: "Tại sao phải kìm nén chỉ vì chúng ta là phụ nữ?".

Theo đó, cô cũng lấy ví dụ, nếu đổi lại là đàn ông bắt được vợ ngoại tình chắc chắn cũng sẽ đấm cho gã nhân tình ít nhiều vài cái cho hả giận. Đồng tình với quan điểm này, ông xã Hà Anh cũng nói về 'tiêu chuẩn kép' khiến phụ nữ thiệt thòi.

Siêu mẫu Hà Anh có tên đầy đủ là Vũ Nguyễn Hà Anh, cô sinh ngày 10/4/1982 tại Hà Nội. Hà Anh là một Siêu mẫu nổi tiếng người Việt. Với gương mặt góc cạnh và vóc dáng đồng hồ cát, cô là một trong số ít những người mẫu Việt Nam có hoạt động và thành công trong làng thời trang quốc tế.

Ảnh cắt từ clip đánh ghen ở Lý Nam Đế





Chiều 15/9, MXH xôn xao đoạn clip đánh ghen ở Lý Nam Đế, Hà Nội. Từ clip có thể thấy, người chồng đang lái xe chở nhân tình trên xe Lexus Lx570 thì bất ngờ bị vợ đội mũ bảo hiểm Grab và một người đàn ông đội mũ bảo hiểm Bee chặn lại.



Dù bị vợ bắt quả tang cùng tiểu tam, thế nhưng ông chồng vẫn nhất quyết bênh vực bồ. Người này liên tục đánh vợ, hết đạp, thụi tay vào mặt và thậm chí bóp cổ người mình từng đầu ấp tay gối bao năm. Thậm chí, khi một người đàn ông lao vào can ngăn, ông chồng tiếp tục đấm đá người này, hung hãn bảo vệ cho cô bồ trốn thoát.



