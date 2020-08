Đồng loạt hạ điểm chuẩn tuyển sinh lớp 6 chương trình song bằng tại Hà Nội

Trước đó, Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hà Nội vào ngày 31 tháng 7 đã có thông báo chính thức về điểm chuẩn trúng tuyển vào chương trình song bằng và chất lượng cao tại 7 trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm: Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, THCS Cầu Giấy, THCS Nghĩa Tân, THCS Trưng Vương, THCS Ngô Sĩ Liên và THCS Thanh Xuân. Cụ thể, điểm chuẩn chương trình song bằng dao động từ 11,2 tới 16,02 điểm.

Mới đây, Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hà Nội đã đưa ra thông báo hạ điểm chuẩn vào lớp 6 hệ song bằng cho tất cả 7 trường nêu trên. Cụ thể, các trường THCS đào tạo hệ song bằng hạ trung bình 01 điểm so với số điểm đã công bố từ ngày 31/07. Đặc biệt, trường THCS Thanh Xuân hạ gần 3 điểm, từ 13 còn 10,3 điểm. Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam sau khi hạ điểm vẫn giữ hạng cao nhất trong danh sách điểm chuẩn với 15,8 điểm. Nhìn chung, mặt bằng điểm chuẩn của năm 2020 sau khi hạ điểm vẫn cao hơn điểm chuẩn của năm 2019.

THCS Chu Văn An là một trong 7 trường THCS đào tạo chương trình song bằng tại TP. Hà Nội

Cụ thể điểm chuẩn tuyển sinh lớp 6 được thay đổi như sau:

STT Trường Điểm chuẩn cũ 2020 Điểm chuẩn mới Điểm chuẩn 2019 1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 16,02 15,8 14,87 2 THCS Cầu Giấy 14,26 12,64 12,41 3 THCS Nghĩa Tân 11,2 10,2 9,5 4 THCS Trưng Vương 12,3 11,8 10,6 5 THCS Ngô Sĩ Liên 12,2 11,3 10,6 6 THCS Chu Văn An 11,87 10,8 10,82 7 THCS Thanh Xuân 13 10,3 11

Được biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 6 tại Hà Nội đã diễn ra vào ngày 24/07 vừa qua với sự tham dự của rất nhiều thí sinh. Tỉ lệ chọi khi ứng tuyển vào các lớp song bằng trên địa bàn TP Hà Nội được đánh giá là khá cao. Đơn cử như tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, tỉ lệ chọi lên tới 1/6.7 em học sinh. Đây là năm thứ 3 TP. Hà Nội tí điểm triển khai chương trình này.

