Hà Giang chịu thiệt hại lên đến hơn 1.3 tỷ đồng do mưa lũ và sạt lở đất trong nhiều ngày qua

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày từ 11 - 13/9 đã khiến cho thị trấn Mèo Vạc (huyện Mèo Vạc) ngập úng nghiêm trọng. Lượng nước đổ về quá lớn, hệ thống kênh rạch chưa kịp thoát nước nên đã tràn vào đường phố khiến nhà của 100 hộ dân và các khu công sở bị ngập úng cục bộ.

Nhiều trang thiết bị vật dụng phương tiện đi lại của người dân bị hư hỏng. Đặc biệt, mưa lớn khiến nhiều diện tích hoa màu như ngô, khoai lang,... bị thiệt hại. Nước lũ cũng cuối trôi nhiều tài sản của người dân và gây ra một hố dâu có đường kính khoảng 40m, sâu 20m tại khu vực thông Chúng Pả B, thuộc thị trấn Mèo Vạc và có nguy cơ tiếp tục sụt lún sâu hơn nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Mưa lớn trong nhiều ngày gây ngập lụt tại Hà Giang

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, ước tính thiệt hại cho mưa lũ trong các ngày từ 11 đến 13/9 tại trên địa bàn tỉnh lên đến trên 1,3 tỷ đồng.

Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng từ Mèo Vạc đến các xã biên giới khác như Sơn Vĩ, Thượng Phùng, Xín Cái cũng bị sạt lở, hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống đường quốc lộ gây ách tắc giao thông.

Tại thôn Phố Cáo, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, mưa lớn kéo dài cũng khiến nước dâng cao, làm giao thông bị ngừng trệ, hàng trăm hộ dân cùng nhiều tài sản hoa màu cũng bị ảnh hưởng.

Theo ông Lê Anh Dũng, Chi cục phó Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Giang cho biết, mưa lũ trên địa bàn tỉnh trong nhiều ngày qua đã làm ách tắc nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch.

Sạt lở đất làm ảnh hưởng đến giao thông

Mưa to kèm theo lũ lớn đã khiến hàng nghìn mét khối đất đá rơi xuống đường, gây ngập úng cục bộ. Hiện nay thời tiết vẫn đang diễn biến bất thường, mưa nhiều nên việc huy động máy móc đến để xúc đất đã đi vẫn chưa được thực hiện. Đất đã vẫn tiếp tục sạt lở làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

Để chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, Văn phòng Thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hà Giang đề nghị địa phương cần phải theo dõi sát sao tình hình thời tiết, mưa lũ, sạt lở đất , đồng thời tuyên truyền kịp thời đến người dân để mọi người phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Hà Giang mưa lớn, thiệt hại lớn, ngập lụt nặng

Theo Phương Hoa/SKCĐ