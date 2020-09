Hà Giang: Phát hiện hơn 100 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, bao gồm cả trẻ em

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 25: 2 con khỉ đột so tài khoe ra những khối cơ bắp cùng sức mạnh khổn lồ

Khỉ đột là loài linh trưởng lớn nhất thế giới có thể đạt tới chiều cao 1,75 mét và nặng tới 200 kg. So với con người, cánh tay của khỉ đột to và khỏe hơn nhiều lần khiến chúng có thể vác được vật nặng tới 2 tấn.