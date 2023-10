Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý Đoàn Văn Lợi (SN 1989) và Nguyễn Hồng Dung (SN 1987, cùng trú tại ngõ 38 Nguyễn Chính, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 4/10, bà V.T.T. (SN 1962, trú tại quận Hoàng Mai) điều khiển xe máy chở theo 1 thùng xốp màu trắng phía sau, đi hướng từ Tam Trinh về Kim Ngưu, bụng đeo một chiếc túi xách. Hai đối tượng gồm 1 nam 1 nữ đèo nhau vượt lên áp sát, cướp giật chiếc túi của bà T.. Do không làm chủ được tay lái, bà T. ngã ra đường.

Hai kẻ nghiện ma tuý giật túi xách của người đi đường.

Bà T. được người dân đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Đến 18h22 ngày 5/10, nạn nhân tử vong. Vụ việc sau đó được trình báo tới Công an phường Minh Khai.Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Bà Trưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra, truy xét.

Đến ngày 7/10, lực lượng công an làm rõ và truy bắt 2 nghi phạm là Lợi và Dung.

Lợi đã có 4 tiền án và 1 tiền sự, Dung có 1 tiền án. Bản thân hai kẻ này đều nghiện ma túy nặng. Do cần tiền mua ma túy sử dụng nên cả hai rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Để tránh bị phát hiện, Lợi và Dung rời nhà lúc 4h sáng. “Con mồi” mà chúng nhắm tới là những người phụ nữ đi bán hàng sớm, thường chở hàng hóa nên ít có khả năng phòng vệ.

Minh Tuệ