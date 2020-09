Hà Nội có gần 1.200 khách hàng mua Pate Minh Chay, 24 người có triệu chứng ngộ độc

Ngày 3/9, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo khẩn số 301/BC-SYT về kết quả điều tra giám sát ngộ độc thực phẩm do pate Minh Chay

Theo đó, những ngày qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội), Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) đã phối hợp với huyện Đông Anh tổ chức nhiều đoàn kiểm tra Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới - cơ sở sản xuất sản phẩm pate Minh Chay được phát hiện có vi khuẩn Clostridium Botulinum gây độc.

Pate Minh Chay được bệnh nhân mang tới kiểm nghiệm

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội thu thập tài liệu thông tin phục vụ điều tra hành vi vi phạm Pháp luật về an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới. Hiện các quận huyện đang tăng cường công tác kiểm tra các địa điểm kinh doanh, buôn bán thực phẩm chay, siêu thị... để thu hồi sản phẩm.

Theo danh sách khách hàng do Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới cung cấp, từ ngày 1/7/2020 đến 28/8/2020, có 1.187 khách hàng ở Hà Nội mua pate Minh Chay



Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và 30 quận, huyện, thị xã đã gọi điện và liên hệ được với 694 khách hàng, còn 493 khách hàng chưa liên hệ được.

Tổng số khách hàng đã được cơ quan chức năng liên hệ đã mua 850 lọ pate Minh Chay, 43 lọ ruốc nấm Heri, 88 lọ muối vừng bát bảo đặc biệt. Trong đó đã sử dụng (hoặc bỏ đi) 685 lọ pate Minh Chay, 28 lọ ruốc nấm, 71 lọ muối vừng và chỉ còn lại 165 lọ pate Minh Chay đang thu hồi.

Một bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai



Về tình hình sức khỏe các bệnh nhân đang điều trị, đến thời điểm này có hai bệnh nhân (là cặp vợ chồng 68 và 70 tuổi) đang điều trị tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) được chẩn đoán ngộ độc Clostridium Botulinum.



Đến ngày 3/9, người chồng còn phải thở máy, đã vận động nhẹ bàn tay, bàn chân. Còn người vợ mắt nhìn rõ, nói được khàn tiếng và vận động nhẹ.



Hiện, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Nội đang yêu cầu phía Công ty cung cấp đầy đủ danh sách khách hàng đã mua sản phẩm của công ty gửi Cục An toàn thực phẩm (ATTP - Bộ Y tế) để chuyển đến các tỉnh, thành phố phục vụ việc thu hồi và xử lý kịp thời.



Theo danh sách khách hàng từng mua pate Minh Chay thống kê đã có hơn 7.000 sản phẩm pate Minh Chay đã bán ra thị trường từ ngày 1/7 đến 22/8. Các khách hàng từng mua sản phẩm này đã được liên hệ thông qua tin nhắn, cuộc gọi để cảnh báo.

Trước đó, ngày 29/8, Cục ATTP đã ra thông báo khẩn, cảnh báo người dân không dùng pate Minh Chay và nhiều sản phẩm khác của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới vì gây ra ngộ độc thực phẩm cho nhiều người.



Các sản phẩm được cảnh báo gồm: Pate Minh Chay, Pate nấm hầu thủ, Ruốc nấm Heri vị hảo hạng, Muối vừng bát bảo đặc biệt, Ruốc nấm Heri Hương thảo mộc, Giò lụa lúa mì, Muối lạc truyền thống, Chả quế lúa mì, Muối vừng bát bảo, Giò nấm lúa mì, Ruốc nấm truyền thống, Ruốc nấm sả ớt, Ruốc nấm cháy tỏi.



Kết quả kiểm nghiệm ban đầu một số sản phẩm pate Minh Chay của các lô khác nhau đã phát hiện vi khuẩn Clostridium botulinum tuýp B. Đây là vi khuẩn kị khí tuyệt đối, sinh bào tử; sinh ra độc tố Botulinum là chất độc thần kinh rất mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, kéo dài và dễ tử vong.



Your browser does not support HTML5 video.