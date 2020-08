Hà Nội có ca thứ 4 mắc COVID-19, từng đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình 7 người

Sáng 7/8, Hà Nội phát hiện thêm một trường hợp mắc COVID-19 ở huyện ngoại thành Phúc Thọ. Kết quả xét nghiệm trả về lúc 3h sáng 7/8 cho biết, người này đã dương tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Doãn Trung Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, bệnh nhân là nữ, 30 tuổi, trú tại thôn 1 xã Vân Phúc. Người này đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 24 - 26/7, cùng gia đình gồm 7 người.



Sau khi trở về nhà, bệnh nhân cùng gia đình trở về địa phương đã chủ động thực hiện theo khuyến cáo của chính quyền, tự cách ly tại nhà, nên diện tiếp xúc không nhiều.



Ngày 1/8, huyện Phúc Thọ đã xét nghiệm nhanh cho tất cả mọi người trong đoàn, gồm cả bệnh nhân, cho kết quả âm tính.

CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2



Tuy nhiên, đến 6/8, người này có biểu hiện sốt. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Hà Nội cho kết quả dương tính lúc 3h sáng. Tạm thời đã xác định 8 F1 để đưa đi cách ly tập trung và đang tiếp tục truy vết tiếp xúc của bệnh nhân.



Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện Phúc Thọ đã thực hiện ngay các biện pháp cách ly, bệnh nhân đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Theo lãnh đạo huyện Phúc Thọ, trên địa bàn huyện đã lập các chốt để giám sát, kiểm soát y tế khu vực thôn 1 và đã tiến hành phun khử khuẩn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Phúc Thọ yêu cầu những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, lái xe, đi trên xe biển số xe 29B-40970 từ ngày 27/7/2020 đến nay và đi trên chuyến bay VN7282 Đà Nẵng – Hà Nội vào hồi 2h00 ngày 27/7/2020 thì liên hệ cơ quan Y tế gần nhất để được cách ly và theo dõi Sức Khỏe



Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra các địa điểm bệnh nhân đã từng di chuyển ở Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra các địa điểm bệnh nhân đã từng di chuyển ở Đà Nẵng và tiếp tục truy vết F1, F2, F3 để có khuyến cáo y tế cần thiết. CDC Hà Nội sẽ sớm công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân để phục vụ việc phòng, chống dịch bệnh.



Huyện Phúc Thọ có khoảng hơn 854 người trở về từ Đà Nẵng từ 8/7 đến nay, tất cả đã được test nhanh, đều cho kết quả âm tính nhưng vẫn được khuyến cáo tự cách ly tại nhà 14 ngày.



Đây là trường hợp thứ hai tại Hà Nội được phát hiện dương tính COVID-19 sau khi test nhanh âm tính. Trước đó, bệnh nhân 714 là nhân viên điều hành xe buýt Hà Nội được phát hiện mắc COVID-19 ngày 5/8. Trước đó, người này đã phát bệnh từn 19/7 và test nhanh ngày 31/7 cho kết quả âm tính.

Theo Hà Ly/SKCĐ