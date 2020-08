Hà Nội có hơn 72.000 người trở về từ Đà Nẵng, test nhanh gần 50.000 người chưa phát hiện ca mới

Chiều ngày 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội với các địa phương để đôn đốc công tác phòng chống dịch trên địa bàn.



Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thông tin tính đến 14h ngày 1/8, toàn thành phố đã ghi nhận 72.275 người (tăng thêm 18.507 người so với số rà soát của ngày 31/7) về từ Đà Nẵng từ ngày 87 đến nay.



Về tình hình xét nghiệm, các quận, huyện, thị xã đã xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho gần 50.000 trường hợp, ghi nhận 11 trường hợp có kết quả dương tính.



Tất cả các trường hợp test nhanh dương tính đã được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật PCR, đã có 10/11 trường hợp đã có kết quả âm tính sau xét nghiệm khẳng định, 1 trường hợp đang chờ kết quả.

Người về từ Đà Nẵng tới làm test nhanh tại Trung tâm y tế 141 Lò Đúc



Sở Y tế Hà Nội cũng báo cáo toàn thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 481 trường hợp, trong đó có 366 trường hợp có biểu hiện lâm sàng. Kết quả có 424 trường hợp âm tính, 57 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm.



Về công tác truy vết, xử lý các trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca mắc đã được công bố, ông Hiền cho hay đến ngày 1/8 đã xác minh có 127 trường hợp F1, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. Hiện tại, kết quả xét nghiệm toàn bộ 127 trường hợp F1 đều âm tính.



Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đánh giá vẫn không thể chủ quan: "Có những ca mới phát hiện được 6 ngày, phải xét nghiệm âm tính 1 lần nữa, ngày thứ 2, 3 âm tính nhưng có thể ngày 13, 14 mới dương tính. Với 127 trường hợp âm tính này, chúng ta có thêm niềm tin, TP đã thần tốc, xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời", ông Chung nhận xét.

Còn ông Nguyễn Khắc Hiền đánh giá, do số lượng người trở về từ Đà Nẵng rất lớn nên tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh có thể tiếp tục xuất hiện và lây lan tại cộng đồng.

Mặt khác, trong giai đoạn này có nhiều ca mắc là những người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền kèm theo như suy thận, ung thư nên nguy cơ tử vong do dịch sẽ cao hơn trong giai đoạn trước.

Do đó, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho rằng phải tập trung điều tra, xác minh truy vết những người tiếp xúc và có liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 trong giai đoạn 3 ở Hà Nội, phát hiện nhanh nhất các ca nhiễm trong cộng đồng, các ly kịp thời các trường hợp có nguy cơ.

Về công tác xét nghiệm nhanh cho các trường hợp trở về từ Đà Nẵng, ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội, cho biết đến nay đơn vị phát hết toàn bộ hơn 70.000 test nhanh cho các quận, huyện. Cộng với 8.000 test các quận, huyện đã nhận trước đó, cơ bản đủ xét nghiệm nhanh cho người về từ Đà Nẵng.

Tuy nhiên, số người khai báo từ Đà Nẵng về Hà Nội tiếp tục tăng mạnh nên ông Việt lo ngại khả năng CDC Hà Nội không chuẩn bị đủ số lượng test nhanh.



Về vấn đề này, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, do số lượng kit test có hạn và người khai báo về từ Đà Nẵng tiếp tục tăng nhanh,nên ưu tiên xét nghiệm cho người về ngày 12-15/7 trước.

Ông yêu cầu Sở Y tế, CDC Hà Nội đề nghị lên Bộ Y tế để tiếp nhận thêm lượng kit test nhanh, đảm bảo xét nghiệm sàng lọc đủ cho toàn bộ trường hợp về từ Đà Nẵng.

