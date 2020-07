Chinh thức: TP. Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2020-2021

Các thí sinh đã trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại các trường tại Hà Nội trong thời gian từ ngày 16-17 tháng 7. Các môn thi bao gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán, các môn chuyên: Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học, Ngoại ngữ, Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Hóa học và các chương trình thuộc hệ song bằng như Toán, Vật lý, Hóa học bằng tiếng Anh và Tiếng Anh. Đề thi được đánh giá là vừa sức, bám sát vào khung chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. Theo nhận định chung của nhiều giáo viên, đề thi vào lớp 10 năm nay tại Hà Nội dễ để đạt nhiều điểm tốt. Thực tế, sau Sở Giáo dục & Đào tạo công bố kết quả kỳ thi, rất nhiều phụ huynh và học sinh đã hân hoan chia sẻ thành tích đáng tự hào của các thí sinh trên mạng xã hội:

Dạo một vòng MXH, không khó để gặp những kết quả thi xuất sắc khi thí sinh đạt được điểm tối đa trong 1, thậm chí 2 môn thi

Nhiều giáo viên nhận định, do tính chất đề thi không quá đánh đố, nếu thí sinh nắm vững kiến thức cơ bản thì sẽ rất dễ dàng đạt được điểm số cao đối với các môn thi. Tuy nhiên, cũng vì điều này mà điểm chuẩn vào lớp 10 được dự đoán là sẽ tăng nhẹ so với năm 2019. Năm 2019, trong tổng số 87 trường, THPT Chu Văn An có điểm chuẩn cao nhất toàn thành phố với 48,75 điểm, theo sau là THPT Phan Đình Phùng 46,25 điểm.

Điểm chuẩn lớp 10 THPT tại Hà Nội

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2019

Điểm trúng tuyển chính thức vào lớp 10 THPT tại Hà Nội

Vào chiều ngày 31 tháng 7, trường THPT Phan Huy Chú là trường THPT đầu tiên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn chính thức để nhập học. Theo đó, các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 học tập tại trường sẽ cần đạt ít nhất 36,5 điểm. Thông tin chi tiết về thủ tục nhập học tại trường được thông báo như sau:

Thông tin nhập học chính thức của trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa

Các thí sinh trúng tuyển cần lưu ý thực hiện nhập học theo đúng nguyện vọng trúng tuyển, sử dụng 1 trong 2 phương pháp nhập học là Nhập học trực tuyến tại website http://solienlacdientu.hanoi.gov.vn . Sau khi truy cập, các thí sinh có thể lựa chọn tên trường trúng tuyển, xác nhận nhập học và in phiếu xác nhận. Đối với hình thức nhập học trực tuyến này, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng đã trúng tuyển (nếu thí sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng). Sau 0:00 ngày 05/08/2020, hệ thống nhập học trực tuyến sẽ chính thức đóng. Những thí sinh có nhu cầu nhập học trực tiếp có thể gửi hồ sơ tới các trường thực hiện tuyển sinh trực tiếp từ ngày 12-15/08/2020. Hồ sơ nhập học sẽ bao gồm: Phiếu báo kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT (bản sao) và các giấy tờ liên quan. Nhà trường sẽ in Giấy báo xác nhận nhập học cho các thí sinh. Nếu muốn thay đổi nguyện vọng trúng tuyển, thí sinh cần liên hệ trực tiếp với nhà trường.

Dự kiến, các trường THPT còn lại trên toàn thành phố sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều nay 31/7.

