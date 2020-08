Hà Nội phát hiện ca nhiễm mới từng đi chữa bệnh ở Viện E rồi vào nhà người thân ở Bắc Từ Liêm chơi

Cũng theo ông Quý, hiện lực lượng chức năng TP Hà Nội đang tập trung các biện pháp khoanh vùng khử khuẩn nơi bệnh nhân ở. Đồng thời truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Theo PCT Quý, ca nhiễm mới từng chữa bệnh tại Viện E và từng đến nhà người thân ở Bắc Từ Liêm

Đánh giá về tình hình dịch bệnh, ông Quý cho biết, số ca dương tính trên địa bàn thành phố có đặc điểm tiếp xúc với nhiều người. Ông Quý đặc biệt đề cập đến ca bệnh ở Tây Hồ, sau khi đi Đà Nẵng về đã test nhanh cho kết quả âm tính. Những người này đã đi dự nhiều buổi liên hoan, tiếp xúc với nhiều người, do đó quá trình truy vết các trường hợp tiếp xúc trở nên khó khăn hơn.

Phát biểu trong buổi họp, TS Trần Đắc Phu – CỐ vấn của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 nhấn mạnh: “Vaccine cũng phải vài năm nữa mới về đến Việt Nam, chưa có thể về Việt Nam ngay. Câu chuyện này còn phải chờ đợi. Cần nói rõ để người dân không chủ quan trong các biện pháp phòng dịch bệnh".

TS Phu lưu ý, TP Hà Nội không bị động, cần tiếp tục làm tốt công tác giám sát. Hà Nội đã làm tốt công tác khoanh vùng dịch, không khoanh vùng rộng những chặt chẽ.

Theo ông Hạnh, hiện TP đã rà soát 100.178 người trở về từ Đà Nẵng. Tính đến chiều nay, lực lượng chức năng thành phố đã lấy được 66.914 mẫu xét nghiệm, 34.954 người đã có kết quả, trong đó ghi nhận 1 trường hợp dương tính (ca bệnh 979).

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 thay đổi thế nào qua từng ngày