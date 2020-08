Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, tụ tập trước tình hình COVID-19 nóng lên ở miền Bắc

Phó chủ tịch UBND Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký, ban hành văn bản về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 . Văn bản được đưa ra trong bối cảnh các địa phương lân cận liên tục ghi nhận ca mắc mới và một số trường hợp dương tính có lịch trình phức tạp tại Hà Nội. Đặc biệt là ổ dịch mới bùng phát tại Hải Dương đang có những diễn biến hết sức khó lường.

Theo như văn bản, UBND Hà Nội vận động người dân chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch như rửa tay sát khuẩn thường xuyên; đeo khẩu trang; hạn chế tập trung đông người (từ 30 người); giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc.

Hình ảnh minh họa.

Người dân cần ngay lập tức khai báo y tế khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, viêm phổi và phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, hoạt động lễ hội, tôn giáo, thể thao , sự kiện có tập trung đông người và sự kiện chưa cần thiết cũng sẽ tạm dừng trên toàn TP. Dừng hoạt động các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường; quán nước vỉa hè.

Quận, huyện đề nghị người dân hạn chế tập trung đông người tại đám hiếu, hỷ; Đơn vị vận tải xe buýt được yêu cầu vệ sinh, khử khuẩn phương tiện, bố trí dung dịch sát khuẩn và vệ sinh sát khuẩn tay cho hành khách.

Hình ảnh minh họa.

Phó chủ tịch UBND Hà Nội đề nghị hạn chế họp, hội nghị đông người, đặc biệt là không liên hoan, tiệc mừng đồng thời tăng cường hoạt động trực tuyến.

Sở Y tế tăng kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh thực hiện phân luồng, phân tuyến điều trị theo đúng quy định của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh, đặc biệt lưu ý khu vực bệnh nhân nặng, người cao tuổi, người có bệnh lý nền.

Công an Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý người nhập cảnh trái phép; lợi dụng dịch bệnh để trục lợi; không khai báo y tế, khai báo không trung thực; vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Lãnh đạo TP yêu cầu các đơn vị không lơ là, chủ quan, bảo đảm kiểm soát hiệu quả, không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn, đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Hiện Việt Nam đã ghi nhận 951 ca nhiễm COVID-19 và con số này chưa có dấu hiệu ngừng tăng.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ