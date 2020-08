 Hà Nội: Mầm non tuyển sinh trực tuyến từ hôm nay, tuyển sinh lớp 1 nhận hơn 120.000 hồ sơ

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam và trên thế giới, việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến được Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội khuyến khích các phụ huynh và nhà trường sử dụng. Tại địa chỉ trang chủ của hệ thống http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, Sở đã cập nhật và niêm yết danh sách 30 đầu máy điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh của các Phòng Giáo dục & Đào tạo các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Hôm nay các trường mầm non tại Hà Nội bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh 5 tuổi

Được biết, các trường mầm non tại Hà Nội có thể bắt đầu tuyển sinh ngay từ hôm nay 04/08 đến hết ngày 06/08 qua hình thức trực tuyến này. Thông qua việc tuyển sinh trực tuyến, nhà trường và phụ huynh sẽ hạn chế được việc tiếp xúc trong phạm vi gần, giúp đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch bệnh có thể bùng phát bất kỳ lúc nào.

Trong trường hợp các phụ huynh chưa kịp nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến từ ngày 04-06/08, có thể trực tiếp tới các trường mầm non để làm thủ tục đăng ký tuyển sinh từ ngày 13-15/08/2020.

Tuyển sinh lớp 1 nhận 122.398 hồ sơ/ 163.827 chỉ tiêu toàn thành phố

Trước đó, Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hà Nội đã mở đợt tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp vào lớp 1 cho hơn 700 trường tiểu học trên địa bàn TP từ ngày 01/08/2020.

Theo đại diện của Sở, hệ thống tuyển sinh trực tuyến đã được kích hoạt từ ngày 01/08/2020 để phục vụ nhu cầu của các phụ huynh. Đối với các phụ huynh nộp hồ sơ trực tiếp tại các nhà trường, có thể tới làm thủ tục nhập học nếu mang đầy đủ hồ sơ.

Ghi nhận hơn 120.000 hồ sơ tuyển sinh lớp 1 tại Hà Nội

Theo ghi nhận của Bộ phận quản trị Hệ thống Tuyển sinh Hà Nội, Tính đến 18h ngày 3/8 đã có 122.398 hồ sơ đăng ký thành công vào lớp 1 (đạt 82,3% chỉ tiêu phân tuyến). Những đơn vị đạt số lượng cao trong tuyển sinh vào lớp 1 là: Đan Phượng (100%); Mỹ Đức (97%); Quốc Oai (96%): Thanh Oai (95%); Hoàng Mai (94%); Ứng Hòa (93%). Hệ thống tuyển sinh trực tuyến được ghi nhận hoạt động ổn định, thuận lợi cho các học sinh, phụ huynh trong việc hoàn thành thủ tục nhập học nhanh nhất.

Hồ sơ tuyển sinh lớp 1 gồm những gì

