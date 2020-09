Hà Nội: Nam thanh niên bất ngờ bị tàu hỏa cán tử vong tại chỗ khi đang cố gắng băng qua đường sắt

Vụ việc xảy ra vào lúc 6h28 phút ngày 20/9, tại đoạn đường sắt số 559 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, một nam thanh niên đã điều khiển xe máy mang BKS 15K1- 025.93 do thiếu quan sát nên đã vượt qua đường sắt và bị tàu hỏa cán tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn, xe máy đã bị hư hỏng nghiêm trọng

Nạn nhân được xác đinh là anh Phạm Văn D. (SN 1983, ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội CSGT đường sắt đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận Long Biên khám nghiệm trường để tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông.

Trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, chỉ huy Đội CSGT Đường sắt (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận Long Biên thụ lý giải quyết vụ việc trên.

