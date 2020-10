Hà Nội: Nữ sinh tan trường bị quây đánh chấn thương cột sống, phẫn nộ khi tìm hiểu nguyên nhân

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: 2 người đàn ông đi xe máy ngã ra ngay trước đầu xe container do tránh bé trai chạy sang đường

Sự việc xảy ra trên đoạn qua quốc lộ 37, thị xã Chí Linh, Hải Dương. 1 bé trai đột nhiên chạy qua đường khiến 2 người đàn ông đi xe máy phải phanh gấp để tránh đúng lúc đó có 1 chiếc xe container ở phía sau lao tới.