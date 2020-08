Hà Nội: Từ 15-20/8 phải phấn đấu hoàn thành mục tiêu khoanh vùng, dập dịch COVID-19

Ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, sự xuất hiện của bệnh nhân 812 là ca thứ phát lây từ bệnh nhân 447 và quá trình phải xét nghiệm PCR đến lần thứ ba mới dương tính cho thấy dịch bệnh vẫn còn nhiều hiểm họa. Tình hình dịch bệnh đã và đang trở nên phức tạp hơn đòi hỏi thành phố phải nỗ lực rất cao, thực hiện các giải pháp đồng bộ, chạy đua với thời gian để hoàn thành việc xét nghiệm người về từ Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong những ngày tới cần tập trung truy tìm F1 và F2 của các bệnh nhân. F1 phải đưa đi tập trung theo đúng quy trình, lấy mẫu xét nghiệm trước khi đưa đi cách ly và vào ngày thứ 12 hoặc ngày thứ 13 của thời gian cách ly. F2 phải cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Công an thành phố tiếp tục quản lý chặt chẽ những đối tượng có hoạt động xuất, nhập cảnh và phối hợp các lực lượng khác tiến hành xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang. Hiện người dân không tuân thủ quy định đeo khẩu trang có thể bị phạt lên tới 300,000 VND. Sở Y tế đôn đốc các bệnh viện trên địa bàn phải quản lý chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình phòng dịch, chú ý những khoa có bệnh nền nặng. Mỗi bệnh nhân nặng chỉ được một người nhà chăm sóc. Đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT; cập nhật tình hình liên tục báo cáo thành phố. Tổ chức các đoàn kiểm tra đôn đốc công tác phòng dịch.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, hiện thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn quan trọng, chúng ta phải chạy đua với thời gian. Các ca bệnh ra cộng đồng đã khoảng 20 ngày. Thành phố cần nỗ lực trong tuần tới hoàn thành việc xét nghiệm PCR người về từ Đà Nẵng. Kỳ vọng từ 15 đến 20/8 Hà Nội sẽ hoàn thành nhiệm vụ lớn là khoanh vùng dập dịch. Có thể những ngày tới sẽ có thêm ca bệnh, nhưng không lo lắng mà bình tĩnh xử lý, khoanh vùng từng điểm nhỏ như đã thực hiện trong thời gian qua thì sẽ kiểm soát được dịch bệnh.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ