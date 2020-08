Hà Nội sẽ thực hiện giãn cách xã hội với một số khu vực nguy cơ cao dịch COVID-19

Chiều 6/8, Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã có cuộc họp với Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP và lãnh đạo các, quận, huyện, thị xã…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ rõ tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước đang diễn biến phức tạp và khó lường. Thủ đô đã có 105 ngày bình yên trước khi cả nước xảy ra đợt dịch mới.



Bí Thư đánh giá, ngay khi phát sinh ca bệnh đầu tiên, thành phố đã vào cuộc quyết liệt, trong khi đó lượng người từ Đà Nẵng về Hà Nội là rất lớn đến nay đã lên trên 96.000 người và chưa dừng lại dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao, gây khó khăn cho quá trình truy vết của các đơn vị.



Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu thuận lợi là so với đợt 1, đợt 2 là Thành phố đã có kinh nghiệm, có sự tin cậy của người dân, sự đồng lòng của các cơ quan, sự hợp tác chặt chẽ của người dân.



Trong khi đó, khó khăn của đợt dịch lần này theo Bộ Y tế nhận định là hơn đợt trước do tốc độ lây lan nhanh hơn, xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng; vật tư thiết bị đang thiếu, thiếu máy móc xét nghiệm PCR...



Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ 8 giải pháp, 5 nghiệm vụ cấp bách đối với TP Hà Nội. Cụ thể, Thường trực Thành ủy yêu cầu kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch từ trước đến nay cả về con người, cơ chế, phương thức phối hợp giữa các lực lượng theo mức độ diễn biến dịch bệnh xảy ra nhưng cao hơn 1 mức so với kịch bản phê duyệt từ đầu.



Bí thư Vương Đình Huệ yêu cầu Hà Nội kích hoạt lại hệ thống phòng dịch trên toàn thành phố, cá biệt có nơi sẽ thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 để hạn chế dịch bệnh COVID-19 lây lan.

Để chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh, Bí thư thành ủy yêu cầu sẽ xét nghiệm trên diện rộng các trường hợp đi từ Đà Nẵng, Quảng Nam bằng kỹ thuật PCR dự kiến bắt đầu từ 7/8. Ưu tiên những người F1 và có triệu chứng.



Các đơn vị liên quan cần tập trung truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các 33 người Hà Nội đi trên chuyến bay VN7198 ngày 24/7 và các trường hợp tiếp xúc gần với 3 ca mắc COVID-19 để cách ly, xét nghiệm kịp thời; có phương án chuẩn bị đối phó với phương án xấu nhất.

Với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quán bar, karaoke, sự kiện thể thao , đông người… phải dừng hoạt động.

Đặc biệt, người đứng đầu thành phố yêu cầu từ ngày 7/8, tất cả người dân Hà Nội (có biểu hiện ho, sốt) đều khai báo y tế, thông tin ngay đến cơ sở y tế hay đội phản ứng nhanh. Kể cả những trường hợp không phải đi về từ vùng dịch Đà Nẵng mà có biểu hiện trên đều phải đến các Bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm.

