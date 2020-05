Hà Nội: Tàu hút cát ngày đêm bất chấp đã có quy định cấm mùa mưa bão?

Người dân xã Phú Châu cho biết, mặc dù vừa qua nhiều báo đài phản ánh nhiều về tình trạng khai thác cát rầm rộ trên sông Hồng trong mùa mưa lũ nhưng đến nay tình trạng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Các tàu cuốc, tàu hút cát vẫn khai thác, đặc biệt hoạt động mạnh về đêm.

Người dân xã Phúc Châu bức xúc cho biết tàu hút cát hoạt động bất chấp ngày đêm



Một người dân xã Phú Châu nói: “Các tàu hút cát vẫn hút bất chấp ngày đêm. Mấy hôm nay ban ngày thì đỡ hơn, còn ban đêm thì làm ầm ầm, bắt đầu từ khoảng 8h tối, nó cứ ầm ầm cả đêm mà có thấy ai ra bắt bớ xử lý đâu. Đấy, hôm nay ban ngày mà nó vẫn làm đấy, 8-9 cái tàu đang hoạt động liền đó”.



Một người dân khác nói thêm: “Họ có sợ ai đâu mà. Chỗ tàu đang hút đó là địa phận xã Phú Châu, chủ yếu các tàu ở đây là của Công ty Quảng Tây là chính. Cứ 1 cái thuyền chở cát vào là 13 triệu. Một ngày khoảng hơn 100 thuyền như thế. Giá trị vô cùng lớn, không thể tính hết được... ngày nào chúng tôi tập Một người dân khác nói thêm: “Họ có sợ ai đâu mà. Chỗ tàu đang hút đó là địa phận xã Phú Châu, chủ yếu các tàu ở đây là của Công ty Quảng Tây là chính. Cứ 1 cái thuyền chở cát vào là 13 triệu. Một ngày khoảng hơn 100 thuyền như thế. Giá trị vô cùng lớn, không thể tính hết được... ngày nào chúng tôi tập thể dục ở đây cũng thấy có tàu thuyền hút”.

Các tàu hút cát được cho là của Công ty CP Quảng Tây



Mới đây, tại cuộc họp về công tac phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thủ tướng chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát sỏi trái phép. Đặc biệt, Nghị định 23/2020/NĐ-CP quy định quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ bãi sông quy định, hoạt động khai thác cát sỏi chỉ được thực hiện từ 7h đến 17h chiều. Vậy nhưng, ở nhiều nơi, tình trạng khai thác cát vẫn diễn ra ngoài giờ quy định.



Theo ghi nhận của PV, khu vực bãi bồi ven sông Hồng thuộc xã Phú Châu thường xuyên có tàu cuốc khai thác cát. Các tàu cuốc rồi vòi rồng đua nhau thả xuống lòng sông.



Tại thời điểm PV ghi hình khoảng 19h tối, nhưng các tàu cuốc cuốc cát vẫn hoạt động rầm rộ bất chấp đêm xuống.

8 giờ đêm vẫn thắp đèn hút cát





Người dân địa phương cho biết, các tàu cuốc được khai thác cát tại đây phần lớn là của Công ty CP Quảng Tây, công ty này được cấp mỏ ở thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì. Nhưng tàu thuyền khai thác cát lại hoạt động khai thác cả địa phận xã Phú Châu. Công ty này là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh cát sỏi trên địa bàn huyện Ba Vì.



Trao đổi về vấn đề này. Ông Nguyễn Văn Trường (Trưởng phòng TNMT huyện Ba Vì) khẳng định: “Công ty CP Quảng Tây khai thác theo giấy phép của UBND TP Hà Nội. Còn việc công ty này khai thác ngoài thời gian theo quy định, anh chị làm việc với công an huyện. Việc này đã giao cho công an huyện theo dõi và xử lý. Riêng về mặt quản lí nhà nước, chúng tôi sẽ tiếp thu phản ánh của báo chí để ủy ban chỉ đạo kịp thời. Việc họ khai thác đêm, hôm nay tôi mới được nghe báo chí phản ánh. Chúng tôi sẽ có công văn chỉ đạo Công an huyện và thị trấn Tây Đằng kiểm tra xử lý”.

Hầu như đêm nào cũng hoạt động



Theo giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty CP Quảng Tây mà chúng tôi thu thập được, tại Điều 1 quy định: Cho phép Công ty CP Quảng Tây được khai thác cát làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại bãi nổi sông Hồng, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Việc khai thác chỉ được phép từ tháng 10 đến 15/5 năm sau.



Về việc Công ty CP Quảng Tây dùng tàu cuốc khai thác sâu dưới lòng sông, ông Trường khẳng định họ được phép khai thác. “Cấp phép khai thác khoáng sản là sở TNMT TP cấp phép, nếu chỉ được khai thác trên bãi nổi thì làm sao mà khai thác được. Họ khai thác bãi nổi xong rồi thì họ phải khai thác ở dưới chứ?! Mùa hè bãi nó nổi, mùa nước thì nó ngập dưới mặt nước nên họ vẫn được khai thác” – ông Trường nói.



PV đề nghị được tiếp cận văn bản pháp lí thể hiện danh sách số lượng tàu thuyền Công ty CP Quảng Tây đăng kí để dùng trong việc khai thác khoáng sản nhưng ông Trường từ chối cung cấp và đề nghị PV tự tìm hiểu.

Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin...



