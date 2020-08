Hà Nội tìm người từng đi chung xe khách với bệnh nhân 620 mắc COVID-19 ở Hà Nam

Trưa 4/8, Sở Y tế Hà Nội thông báo tìm người đi xe khách Kim Chi ngày 27/7 từ Đà Nẵng về Hà Nội, bởi trên xe có hành khách mắc COVID-19.

Đó là bệnh nhân 620 từng đi xe khách từ Đà Nẵng ra Hà Nội, chiếc xe mang biển số xe 43B-03126 thuộc hãng Kim Chi, xuất phát từ Đà Nẵng vào 20h ngày 27/7, đến Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội, lúc 8h30 ngày 28/7.



Sở Y tế cho biết: "Tất cả hành khách đi trên xe cần liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để được giám sát và theo dõi Sức Khỏe, chống Covid-19".



Trước đó tối 2/8, Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân 620, nữ, 44 tuổi, ở Phủ Lý, Hà Nam. Chị làm quán ăn ở gần Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 17 đến 25/7. Ngày 8/7, chị đi xe khách từ Hà Nam vào Đà Nẵng, đến nhà em chồng ở phường Hòa Phát, Cẩm Lệ chơi.

Những ngày sau đó, chị được em chồng chở đi một số nơi tham quan tại Đà Nẵng và tìm việc làm. Ngày 14/7, chị bắt đầu đi làm tại quán ăn Cuội Nguội trên đường 30/4.



Trưa 27/7, bệnh nhân đi xe hãng Kim Chi biển số 43B-03126 từ Đà Nẵng về Hà Nam. Thời điểm này trên xe có rất nhiều người, trong đó bệnh nhân biết có hai vợ chồng quê Lý Nhân ngồi cùng hàng ghế.

Do say xe, bệnh nhân không xuống trạm dừng nghỉ. Sáng 28/7, bệnh nhân về đến Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội, sau đó di chuyển luôn về đến nút giao Liêm Tuyền, Hà Nam. Chiều 28/7 bệnh nhân khai báo y tế và đến chợ Bầu, sau đó về nhà tự cách ly.

Ngày 29/7 đến 31/7, bệnh nhân có dấu hiệu đau đầu tăng dần, sốt nên báo cho y tế phường, sau đó vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Ngày 2/8, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, điều trị tại bệnh viện. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hà Nam đã triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 phường Lam Hạ cho biết đây là ca nhiễm có hành trình di chuyển phức tạp, chưa thể kiểm soát, truy vết ngay được các đối tượng thuộc diện tiếp xúc F1, F2, F3.

Theo Hà Ly/SKCĐ