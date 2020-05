Hà Nội tuyển 8.460 học viên vào Trung tâm GDTX, sẽ 4.000 học sinh Nghệ An học trường ngoài công lập

Hà Nội:





Mới đây, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội vừa công bố quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021. Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 cho 29 trung tâm Giáo dục nghệ nghiệp- Giáo dục thường xuyên tuyển mới 188 lớp và 8.460 học viên.

Chỉ tiêu tuyển sinh các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên





Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên được tuyen rhojc sinh vào học chương trình Giáo dục thường xuyên. Chương trình này dành cho các học sinh THCS hoặc bổ túc THCS. Học sinh hay bố mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại Hà Nội có đủ hồ sơ hợp lệ.



Học sinh nộp đơn đăng kí dự tuyển tại trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên từ ngày 1-31/7.



Phía trung tâm sẽ cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học đối với những học sinh trúng tuyển từ ngày 3- 5/8.



Bắt đầu từ ngày 12-15/8, học sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trung tâm Gáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.



Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị UBND các quận, huyện, thj xã có trách nhiệm đảm bảo kinh phí hoạt động cho trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên theo quy định.

Nhiệm vụ của Gám đôc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Gpáo dục thường xuyên là tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao, đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội quy định.





Nghệ An:





Trong khi đó, tại Nghệ An, theo kế hoạch phát triêrn giáo dục năm học 2020 - 2021 do UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, năm nay toàn tỉnh sẽ có 34.114 học sinh lớp 10 với 804 lớp, tăng 1009 so với năm trước.



Theo quy hoạch này , năm học 2019-2020, số lượng học sinh lớp 10 công lập sẽ là 30.139 em với 715 lớp. Còn khối ngoài công lập sẽ có 89 lớp với 3.975 học sinh. Số lượng các lớp năm nay tăng 24 lớp so với năm học trước.



Nhận định về Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng: Theo kế hoạch đã phê duyệt thì chỉ tiêu tuyển sinh ở các trường công lập đều bằng hoặc tăng hơn so với năm trước. Vì thế, dù tổng số thí sinh có tăng nhưng cơ hội của các thí sinh vào các trường công lập vẫn không giảm.



Đồng ý kiến trên, đại diện một số trường thuộc top đầu của tỉnh như ông Lê Đức Hưng - Hiệu trưởng trường THPT Đô Lương 1 cho biết: Năm nay, số lớp và chỉ tiêu tuyển sinh vào trường bằng năm ngoái với 13 lớp và 546 học sinh. Thế nên theo tôi, tỷ lệ trúng tuyển vào trường sẽ đạt khoảng 75 - 76%. Bên cạnh đó, năm nay, dù số lượng môn thi đã giảm xuống chỉ còn 3 môn nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến điểm đầu vào của nhà trường.

Tại trường THPT Kim Liên, nhà trường sẽ trao học bổng cho 10 thí sinh có điểm đầu vào cao nhất, học sinh đạt giải Nhất học sinh giỏi của huyện và học sinh đạt giải tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Hay trường THPT Quỳ Hợp 3, những thí sinh có điểm đầu vào từ 35-40 điểm trở lên sẽ được trao học bổng từ 1 triệu đến 2 triệu đồng và miễn giảm các khoản thu đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.



Dự kiến, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 18 và 19/7/2020. Thí sinh thi 3 môn Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ. Sau khi công bố kế hoạch tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ công bố việc xét tuyển nguyện vọng và thí sinh sẽ bắt đầu nộp hồ sơ vào các trường.