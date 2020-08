Bắt đầu từ hôm nay (7/8) người dân Hà Nội không đeo khẩu trang ở nơi công cộng sẽ bị phạt 300.000VNĐ

Hà Nội tiến hành xử phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cùng với các biện pháp tuyên truyền vận động, các cơ quan chức năng thành phố cũng sẽ tiến hành xử phạt hành chính đối với những ai không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Thành phố Hà Nội đã đưa ra chế tài xử phạt 13 hành vi vi phạm Pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó nêu rõ người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng.

Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng, nếu vứt ra vỉa hè, đường phố sẽ bị phạt tiền tối đa đến 7 triệu đồng.

Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi nghi ngờ bị mắc COVID-19 sẽ bị phạt tiền tối đa đến 2 triệu đồng.

Người không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh , dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19 bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Đối với người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng.

Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà làm gây thiệt hại từ 100 triệu đồng do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Người nào khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự. Người nào đưa lên mạng những thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể bị phạt tiền tối đa đến 15 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng có thể bị xử phạt hành chính

Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn cản trở người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ massage, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định tại Điều 196 Bộ luật Hình sự.

Hà Nội thực hiện nghiêm cuộc chiến chống COVID-19

Sáng ngày 7/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với các bộ ban ngành có liên quan.

Trong báo cáo của thành phố Hà Nội, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tichsl UBND thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung cho biết: 10 ngày tới có thể sẽ là thời kỳ đỉnh cao của dịch bệnh tại Hà Nội và các địa phương khác. Do đó có thể xuất hiện thêm nhiều ca bệnh mới...

Trên tình thần quyết tâm, chủ động chống dịch, Hà Nội tiết tục tiến hành truy vết các đối tượng bị nghi nhiễm và tiến hành cách ly, xét nghiệm ngay các trường hợp có tiếp xúc gần với người bệnh. Trong thời gian này cũng sẽ cấm các hoạt động kinh doanh quán bar, karaoke, hàng quán vỉa hè, các lễ hội, sự kiện đông người,...

Nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả phòng chống dịch, Hà Nội đã bắt đầu thực hiện chiến dịch đối phó với dịch bệnh như giai đoạn hồi tháng 3 vừa qua. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đã duy trì hoạt động 24/7, hơn 10000 tổ phản ứng nhanh và sẵn sàng hoạt động khi cần thiết.

Các đơn bị địa phương đã kích hoạt lại các điểm cách ly tập trung, chuẩn bị đủ điều kiện để cách ly cho khoảng 8000 người. Trước mắt Hà Nội vẫn sẽ tiến hành cách ly cho các du khách trở về từ Đà Nẵng. Các cơ sở y tế tăng cường công tác phòng chống dịch và nâng cao năng lực điều trị cho người bệnh.

Đặc biệt từ hôm nay, Hà Nội sẽ triển khai xét nghiệm trên diện rộng cho các trường hợp trở về từ vùng dịch Đà Nẵng. Trước mắt ưu tiên cho những địa phương có nguy cơ cao bị nhiễm dịch, các trường hợp các những dấu hiệu nghi ngờ bị bệnh.

Để thực hiện xét nghiệm đạt hiệu quả tốt, Hà Nội đang huy động các lực lượng xã hội ủng hộ thiết bị máy móc, vật tư cho công tác này. Đồng thời tạo điều kiện để Hà Nội có thể mua thêm nhiều thiết bị máy xét nghiệm đồng bộ theo phương thức chỉ định.

