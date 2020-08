Từ 0 giờ 19/8: Hà Nội yêu cầu các nhà hàng thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu 1m

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 của Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu khuyến cáo người dân Thủ đô không nên khỏi nhà khi không có việc cần thiết; 30 quận, huyện và các xã, phường tăng cường rà soát và xử phạt nặng những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; xử phạt các đơn vị kinh doanh vi phạm về quy định phòng chống dịch COVID-19, thậm chí đóng cửa.

Ông Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại cuộc họp chiều ngày 17/8

Liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19, khẳng định: Cần kiểm soát tốt khu khám chữa bệnh vì đây là nơi yếu nhất, dễ lây nhiễm chéo. Cần đẩy nhanh công tác xét nghiệm, phấn đấu ngày 20/8 kết thúc việc lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu cách ly tập trung.

Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiệm việc giãn cách tại nhà hàng, nếu không sẽ tước giấy phép kinh doanh

Ông Quý cho rằng, thời gian tới ở Hà Nội có thể xuất hiện thêm các ca dương tính với nCoV, nhưng nguy cơ lây lan rộng không cao và việc phòng, chống dịch vẫn nằm trong kiểm soát của thành phố.

Phó chủ tịch thường trực phụ trách UBND TP Nguyễn Văn Sửu yêu cầu huy động thêm lực lượng để kiểm soát các nhà hàng, quán bia; cần thiết có thể đóng cửa nếu phát hiện cơ sở kinh doanh nào vi phạm quy định phòng dịch.

Ông Sửu đề nghị người dân "cố gắng không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết, nếu phải ra đường thì thực hiện nghiêm việc không đeo khẩu trang".

Ông Trương Quang Việt - Phó giám đốc phụ trách CDC Hà Nội, cho rằng hiện nay người dân chủ quan, lơi lỏng trong phòng dịch so với trước. Qua kiểm tra của CDC, việc đeo khẩu trang, sát khuẩn ở các công sở không được thực hiện nghiêm túc; một số đơn vị chưa có phương án ứng phó nếu ghi nhận ca bệnh.

Lãnh đạo CDC Hà Nội đề xuất mở rộng lấy mẫu xét nghiệm đối với người già yếu, sống ở các khu điều dưỡng tập trung; các bệnh nhân nhiều bệnh nền, đang điều trị ở bệnh viện.

Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức COVID-19 ngày 17/8