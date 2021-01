Hà Tĩnh: Ấm lòng hình ảnh cụ ông nhặt rác được hai chàng trai tặng chăn vào đêm đông

Theo lời kể lại của chị Thúy Oanh (SN 1994, Hà Tĩnh), người chứng kiến câu chuyện thì đó là một buổi tối mùa đông giá rét, khi đang đứng chờ xe bus ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân chị đã bắt gặp cảnh hai chàng trai đi xe máy biển số Nghệ An dừng xe thăm hỏi một cụ ông ăn mặc phong phanh, đang ngồi co ro trên vỉa hè.

Sau khi hỏi thăm, hai chàng trai đã quay lại với chiếc chăn bông tặng cụ ông (Ảnh: Thúy Oanh)

Chị Oanh kể, sau khi hỏi thăm hai người nhanh chóng rời đi và quay lại ngay sau đó. Khi đó họ đã mang theo một tấm chăn bông và khoác nó lên người ông lão. Cùng lúc đó có một nhóm bạn trẻ đã đến và tặng ông một suất cơm nóng.

Trước sự giúp đỡ của những người xa lạ, ông cụ bất ngờ và có chút bối rối, nhưng ngay sau đó ông đã liên tục gật đầu cảm ơn. Cụ ông trong ảnh là người vô gia cư tha hương đến đây, sáng thì cụ nhặt nhanh ni lông, chai lọ bán đồng nát để kiếm sống, đêm đến lại lấy vỉa hè làm giường, trời đất làm màn sống qua ngày. Thỉnh thoảng, người dân hoặc các bạn học sinh ghé qua tặng ông đồ ăn, thức uống.

“Chứng kiến cảnh tượng đó mình cảm động lắm, phải mất một lúc mình mới lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh, câu chuyện diễn ra cũng nhanh nên mình không kịp phản ứng”, chị Oanh nhớ lại khung cảnh ấm áp đó.

Chị Oanh nói rằng không biết hai chàng trai tên gì và sinh sống ở đâu, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy họ đã khiến cho mùa đông trở nên ấm áp hơn bởi tình người.

“Hai anh ấy cũng không quen biết ông, chỉ vô tình đi qua khu vực này. Hành động đẹp và ấm lòng của các anh cùng nhóm thanh niên kia khiến mình tin rằng cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp”, chị Oanh chia sẻ.