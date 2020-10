Bão số 8 'uy hiếp' miền Trung, Hà Tĩnh, Quảng Bình lên phương án di dời hàng chục nghìn hộ dân

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 4h sáng ngày 25/10, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Trong chiều và tối nay (25/10), bão số 8 sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của bão số 8 kết hợp rìa Tây nam áp cao lục địa, nên từ hôm nay đến ngày 26/10 khu vực Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm.