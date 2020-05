Hacker bất ngờ công bố có thể bẻ khóa mọi iPhone, tăng nguy cơ xâm phạm bảo mật

Mới đây, một nhóm hacker nổi tiếng tên "un0ver" đã tuyên bố họ có thể bẻ khóa mọi iPhone bằng phiên bản Jailbreak mới nhất. Theo đó, nhóm này vừa ra mắt một bản jailbreak có khả năng hỗ trợ tất cả các dòng iPhone chạy từ iOS 11 trở lên, bao gồm cả phiên bảo mới nhất là iOS 13.5 vừa được Apple phát hành trong tuần này.

Nhóm hacker trên khẳng định họ đang thử các giải pháp jailbreak của mình với iOS 13.5 sử dụng trên thiết bị iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone SE 2020, iPhone 8 và 8 Plus, và iPhone 7. Dù chi tiết về các lỗ hỗng bị hacker xâm nhập chưa được tiết lộ, tuy nhiên đội ngũ phát triển của Apple đã tung ra các bản vá lỗi để ngăn chặn phiên bản Jailbreak của nhóm này.

Được biết, bản Jailbreak bắt đầu xuất hiện vào lúc Apple đang vướng vào các cáo buộc về vấn đề bảo mật. Từ giữa tháng 5, nhà môi giới khai thác các lỗ hổng Zerodium cho hay các bản quyền lỗi của iPhone đang được rao bán tràn lan trên mạng, cho nên họ sẽ không tìm mua các bản này nữa. Một số trang tin công nghệ khác cảnh báo rằng có thể các tin tắc đã bắt đầu nhúng tay vào phiên bản iOS 14 sắp phát hành của Apple.

Do Apple chỉ cung cấp các ứng dụng và tùy chỉnh được hãng này cho phép trên các sản phẩm điện thoại iPhone, nhiều nhóm người giỏi phần cứng luôn tìm cách phát triển các phiên bản Jailbreak mới nhằm thoát khỏi rào cản này. Họ dựa vào các lỗ hổng trên HĐH iOS để bẻ khóa và vượt qua các hạn chế của Apple, giúp người dùng dễ dàng tùy chỉnh iPhone hơn.

Dù vậy, các chuyên gia bảo mật vẫn khuyên người dùng iPhone không nên tải các bản Jailbreak này để sử dụng, do việc bẻ khóa có thể khiến các thiết bị dễ bị đánh cắp thông tin hay xâm phạm quyền riêng tư.

Chi Nguyễn (t/h)