Cặp song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi đã được tháo khung bột nẹp, chuẩn bị cho những bước đi đầu tiên

Các bác sĩ cho biết, hiện hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi đã được tháo hoàn toàn khung bột nẹp và chuẩn bị để tập đứng và tập đi. Cả hai em đều rất hiếu động và vui vẻ chơi đùa cùng ba mẹ và các bác sĩ.

Hai bé cũng được hướng dẫn đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 và thật may là cả 2 đều rất ngoan ngoãn chịu đeo khẩu trang trong suốt nhiều giờ.

Trước đó, hai bé sơ sinh là Trúc Nhi và Diệu Nhi được phát hiện là dính liền với nhau khi còn trong bụng mẹ. Ngay khi vừa ra đời tại Bệnh viện Hùng Vương, 2 em đã được cấp cứu hồi sức và đưa về điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh

Đến giữa tháng 7, các bác sĩ quyết định sẽ thực hiện mổ để tách rời cặp song sinh dính liền, trả lại cuộc sống độc lập cho hai bé khi các em được 13 tháng tuổi. Ca phẫu thuật huy động gần 100 y bác sĩ, tiến hành phẫu thuật trong suốt 12 tiếng đồng hồ.

Ca mổ thành công, tuy nhiên hai bé vẫn phải trải qua quá trình điều trị lâu dài, chống nhiễm trùng và tập vật lý trị liệu để Sức Khỏe sớm hồi phục.

