Khloe Kardashian từng ăn kiêng khắc nghiệt và thay đổi tư thế 'yêu' để giảm cân nhanh trong vài ngày

Vóc dáng của Khloe Kardashian thay đổi rất nhiều khi giảm cân



Chế độ ăn này khiến nhiều chuyên gia dinh dưỡng đặt câu hỏi về mức độ an toàn của nó. Bà Marilia Chamon trả lời trên tờ Women's Health rằng chế độ ăn này sẽ đẩy cơ thể vào trạng thái sinh tồn, tức cơ thể bị thiếu hụt calo nên buộc phải sử dụng năng lượng từ chất béo được lưu trữ. Do đó, phương pháp này chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn nếu không muốn cơ thể rơi vào trạng thái kiệt quệ, suy dinh dưỡng.

Bữa ăn điển hình của chế độ ăn kiêng kiểu quân đội



Khloe Kardashian áp dụng chế độ ăn quân đội khi muốn ép cân nhanh trong vài ngày. Thành quả là cô từng giảm hơn 4kg trong 3 ngày thực hiện chế độ ăn đó.



Dù nạp ít calo nhưng 8X chú ý ăn đủ chất đạm, bổ sung vitamin, muối khoáng và các axit béo thiết yếu, chỉ hạn chế đường và tinh bột.



Muốn đốt cháy calo, nữ giới phải vận động nhiều hơn với các tư thế mang tính chủ động. Nữ giới càng chủ động thì họ càng đốt cháy được nhiều calo hơn và nhanh hơn. Thay đổi tư thế liên tục giúp cô tiêu thụ khoảng 200 kcal/giờ.



Khloe Kardashian cho biết, cô sử dụng một ứng dụng trên điện thoại để đo đếm lượng calories tiêu đốt mỗi lần "yêu". 8X đánh giá ứng dụng này có khả năng tính toán tương đối chính xác dựa trên giới tính, độ tuổi, tư thế, tốc độ và phong cách "yêu" của mỗi người.

