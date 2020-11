Chỉ cần thay đổi bộ chén đĩa đựng thức ăn theo 2 tiêu chí này cũng giúp bạn giảm cân không ngờ

Bằng việc thay đổi kích thước bộ chén đĩa, bạn có tin rằng mình có thể giảm cân mà không mất quá nhiều sức tập luyện và ăn kiêng.



Theo Tiến sĩ Charles Spence - giáo sư tâm lý học thực nghiệm tại Đại học Oxford chia sẻ với Business Insider: "Những món đồ bạn dùng để đựng thức ăn hóa ra có nhiều tác động hơn bạn tưởng về hương vị và khẩu phần ăn".

Nên dùng chén đĩa màu xanh dương hoặc đỏ



Một nghiên cứu năm 2011 của Đại học Valencia cho thấy khi ăn đĩa trắng so với đĩa tối màu, các tình nguyện viên sẽ cảm thấy thức ăn có vị ngọt hơn 7%, thú vị hơn 9% và thơm ngon hơn 13%. Do vậy, có thể lý giải, bộ chén đĩa màu trắng có tác dụng kích thích cảm giác ăn ngon miệng hơn, thích hợp với sử dụng đặc biệt tại nhà hàng.



Nguyên nhân vì màu đỏ trên đĩa dường như kích hoạt một số loại tín hiệu nguy hiểm hoặc tránh né. Đó là lý do bạn luôn thấy người ta thường sử dụng màu đỏ cho các biển cảnh báo nguy hiểm.

Trong khi đó, màu xanh lam được chứng minh có khả năng ức chế cảm giác thèm ăn của não bộ, khiến chúng ta ăn ít đi, chậm lại là một cách hãm phanh tự nhiên.

Bữa ăn của người Nhật thường dùng chén đĩa có kích thước nhỏ

Tiến sĩ Brian Wansink, giám đốc Phòng thí nghiệm Thực phẩm & Thương hiệu của Đại học Cornell ở Mỹ, nói với trang Body and Soul rằng những người có xu hướng ăn quá nhiều carb không nên sử dụng các loại đĩa màu trắng. Hạn hạn chế việc ăn các loại thực phẩm này bằng việc đựng chúng các loại chén đĩa màu đỏ, xanh nước biển hoặc đen, sẽ có ngày bạn thấy không ngon miệng nữa và chẳng còn hứng thú với chúng.



Mẹo giảm cân này tưởng đơn giản nhưng thực sự có tác dụng giảm cơn thèm ăn một cách tự nhiên. Trong chế độ ăn uống của người Nhật, họ cũng thường sử dụng chén đĩa có kích thước nhỏ và màu tối để hạn chế lượng thức ăn nạp vào. Nhờ duy trì thói quen này mà người Nhật có lối sống và chế độ ăn lành mạnh.



Nếu bạn là người giảm cân và đang gặp khó khăn trong việc quản lý cái miệng thì nên nhớ 2 nguyên tắc: chọn chén đĩa có kích thước nhỏ và màu tối, nhiều họa tiết thay cho bát đĩa màu trắng truyền thống.

Your browser does not support HTML5 video.

10 loại thực phẩm giảm cân hàng đầu