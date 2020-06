Thanh Hóa: Làm rõ nguyên nhân 2 cha con bất ngờ tử vong dưới giếng hoang ngay cạnh nhà

Tin tức mới nhất ngày 8/6, báo Giao Thông dẫn thông tin từ Công an xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) chiều cùng ngày cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm ở giếng nước khiến cả hai cha con tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 8/6 tại thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc. Danh tính 2 nạn nhân tử vong do đuối nước ở dưới giếng được xác định là ông Lê Văn Nghiên (SN 1970) và con trai là Lê Văn Quý (SN 2003).

Nơi xảy ra vụ việc.



Cụ thể, vào thời điểm trên, người dân ở thôn Châu Tử bất ngờ nghe thấy tiếng la hét từ nhà ông Nghiên nên đã chạy sang để xem xét tình hình. Tuy nhiên, đến khi sang đến nơi, người dân phát hiện ông Nghiên cùng cậu con trai 17 tuổi đã tử vong dưới giếng nước ngay cạnh nhà. Ngay lập tức, họ đã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.



Một số người dân chứng kiến vụ việc kể lại, thời điểm xảy ra sự việc ông Nghiên thấy con trai làm rơi điện thoại xuống giếng. Sau đó, khi tìm cách lấy điện thoại, Quý đã bị ngã xuống dưới.

Thấy vậy, ông Nghiên vội vàng hô hoán hàng xóm rồi nhảy xuống cứu con trai. Tuy nhiên, cả hai đều đã tử vong sau đó do đuối nước. Cũng theo người dân xung quanh, giếng nước này sâu khoảng 6m, trước kia gia đình ông Nghiên dùng để lấy nước sinh hoạt nhưng đã bỏ hoang từ lâu. Dưới đáy giếng có rất nhiều chất bẩn tích tụ.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân.

Theo Zing News, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Triệu Lộc đã nhanh chóng đến hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời báo cáo lên cấp trên để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Đến 16h cùng ngày, thi thể hai nạn nhân đã được trục vớt lên khỏi giếng nước để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Chính quyền địa phương thông tin, gia đình ông Nghiên có 5 người. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ và con gái ông không ở nhà. Mẹ ông Nghiên dù có mặt ở nhà nhưng lại không hề biết chuyện gì xảy ra.



Hiện trường vẫn đang được công an bảo vệ nghiêm ngặt để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.



Your browser does not support HTML5 video.

Vụ ngạt khí độc khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ