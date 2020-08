Hải Dương có ca dương tính COVID-19 đầu tiên, di chuyển phức tạp qua 4 tỉnh thành

Tối 6/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã họp khẩn để triển khai biện pháp ứng phó do có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương, người này có tên N.M.P (45 tuổi, địa chỉ thường trú nhà A3, phòng 213, chung cư VICOLAND, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).



Lúc 12h20 ngày 5/8, người này vào khoa cấp cứu Lúc 12h20 ngày 5/8, người này vào khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương với triệu chứng ho, sốt cao nên đã được khám, xét nghiệm theo đúng quy trình nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.



Đến 17h30 ngày 06/8/2020, cho kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đã được cách ly y tế tập trung, để theo dõi điều trị. Theo thông tin mới nhất, b ênh nhân N.M.Đ. được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bênh nhân N.M.Đ. được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Báo Hải Dương)

Qua truy xét nhanh về dịch tễ, bệnh nhân có lịch trình di chuyển khá phức tạp, qua nhiều tỉnh thành trong thời gian từ ngày 20/1/2020 đến ngày 05/8/2020.



Riêng từ ngày 20/7-30/7, người này 2 lần bay từ Cam Ranh ra Hà Nội. Trong thời gian này, anh có đi tàu hỏa về Hải Phòng và di chuyển nhiều địa điểm khác.



Ngày 05/8, bệnh nhân di chuyển từ Hà Nội về quê ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương bằng xe dịch vụ (100) của nhà xe Đức Hiếu, phường Ngọc Châu qua địa bàn thành phố Hải Dương.



Lúc 12h20, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt nên được tư vấn và đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để khám và có kết quả dương tính.



Về chuyến xe của nhà xe Đức Hiếu, đã xác định được lái xe là Nguyễn Văn Huỳnh (có địa chỉ ở số 1A, ngõ 19A phố Lê Viết Hưng, khu 15, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương) hiện đã được đưa đi cách ly y tế tập trung.



Trên cùng chuyến xe với bệnh nhân còn có 3 hành khách, gồm:



Anh Nguyễn Văn Đại (sinh năm 2001) đã xuống xe tại thị trấn Gia Lộc sau đó vào nhà nghỉ Sao Mai ở thị trấn Gia Lộc với 01 người bạn trong khoảng thời gian 20 phút ngày 05/8/2020. Cùng ngày anh Đại cùng bạn di chuyển về Hà Nội bằng xe máy.

Bà Hoa Xuân Quỳnh (sinh năm 1983, địa chỉ tại Phòng 203 Nhà B, Tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà , phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) đi cùng con là Phạm Minh Anh (sinh năm 2014) về thăm gia đình tại số 2/66 Trần Thánh Tông, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. Hiện nay bà Quỳnh đã di chuyển về Hà Nội, con bà Quỳnh ở lại cùng gia đình và đã được đưa đi cách ly y tế tập trung.

Ngay sau khi xác nhận về trường hợp đầu tiên dương tính COVID-19 này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương chỉ đạo các lực lượng chức năng thành phố thực hiện truy vết, khoanh vùng các đối tượng F1, F2.



Cũng ngay trong đêm 6/8, đội ngũ y tế đã khoanh vùng, cách ly và khử khuẩn khu vực nghi ngờ, vận động những người thân và gia đình của các trường hợp có liên quan khai báo y tế sớm nhất để ngành y tế có thể xử lý kịp thời. Sẵn sàng phong tỏa các khu dân cư nếu có diễn biến phức tạp theo quy định.



Từ 05 giờ 00 phút ngày 07/8/2020, thành phố Hải Dương yêu cầu đóng cửa toàn bộ các quán massage , karaoke, quán bar, vũ trường, game trên địa bàn. Tất cả người dân ra đường phải đeo khẩu trang, nhắc nhở trong 3 ngày, sau 3 ngày xử phạt theo quy định.



