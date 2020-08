Hải Dương: Du học sinh nhiễm COVID-19 sau khi sang Nhật khiến 170 người trong thôn bị cách ly

Ngày 29/8, UBND tỉnh Hải Dương đã tiến hành cách ly thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Đây là quê cả một du học sinh Nhật Bản, người này được thông báo là đã dương tính với SARS-CoV-2 sau khi bay sang Nhật Bản.

Khu vực cách ly này bao gồm 57 hộ gia đình với 170 nhân khẩu. Thời gian phong tỏa là 28 ngày kể từ 12h ngày 29/8.

Khu cách ly F1 ở ký túc xá Đại học Hải Dương

Theo thông tin được biết, bệnh nhân này là L.T.P.U, nữ giới, 20 tuổi, là du học sinh người Nhật. Ngày 2/8 U đã tiến hành xét nghiệm và có kết quả là đã bị nhiễm COVID-19 sau khi hạ cánh đến sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản.

Trước khi sang Nhật, du học sinh này từng sinh sống tại thôn Thượng Bì 2 và đã tiếp xúc với rất nhiều người.

Đến 29/8, Trung tâm Y tế huyến Gia Lộc xác định được 24 trường hợp bị nhiễm F1 và 33 trường hợp là F2 liên quan đến ca bệnh này. Lực lượng y tế địa phương cũng đã tiến hành phun thuốc khử trùng tại những nơi mà bệnh nhân này từng sinh sống và tiếp xúc.

Nơi xét nghiệm sàng lọc Covid-19 ở Hải Dương

