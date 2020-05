Hai em chấn thương nặng vụ cây phượng bật gốc, đè trúng đã được phẫu thuật thành công

Theo thông tin mới nhận được từ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM , trưa nay ngày 28/5, có 2 em học sinh trong vụ cây phượng đè, chấn thương nặng đã được phẫu thuật, điều trị kịp thời.



Được biết, sau khi nhập viên cấp cứu và xử trí tình trạng chấn thương bụng ổn định, cả em em đã được mổ cấp cứu cho các xương bị gãy. Hiện nay, các bé đã hồi tỉnh, uống được sữa và các cuộc mổ bước đàu thành công.



Trao đổi về 2 trường hợp trê, bác sĩ CK2 Trương Anh Mậu, Phó Khoa bỏng - Chỉnh trực Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết:



Ca mổ thứ nhất được thực hiện là em N.L.H.M, với đa chấn thương nặng, có nhiều tổn thương kết hợp nên đã được ưu tiên phấu thuật trước. Ca mổ kéo dài hơn 5 tiếng với sự phối hợp của các bác sĩ liên bệnh viện, gồm Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Các bác sĩ đã mở khớp cùng chậu bên trái, tiến hành cố định lại khớp với 2 vis lớn, loại đặc biệt dưới hướng dẫn của máy X- quang tại chỗ, sau đó mới tiến hành mổ và xuyên cố định xương cánh tay cho bé với đinh dẻo.





Em M. có chấn thương nặng nhất nên được phẫu thuật đầu tiên







Bác sĩ Võ Quang Đình Nam thuộc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình nhận định, khó khăn của ca mổ là việc xác định vị trí vis sẽ xuyên vào sao cho ít gây tổn thương các cơ quan lân cận mà vẫn đảm bảo cố định vững chắc khớp hông cho bé. Vì vậy, ca mổ được tiến hành hết sức cẩn trọng, tốn nhiều thời gian hơn các loại gãy xương chậu thông thường khác.

Trường hợp thứ 2 là em T.K.H . Em đã được các bác sĩ đóng kín và kết hợp xương đùi vững chắc bằng đinh để dựa trên hướng dẫn của máy X-quang tại chỗ.



Đến nay, sức khỏe của hai bé đã dần ổn định, có thể ăn uống được và chờ kết quả X-quang.



Như đã đưa tin trước đó, vào sáng ngày 26/5, một cây phượng vĩ lâu năm bất ngờ bật gốc, đổ sụp đè lên người 18 em học sinh. Một nam sinh trong số đó đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Vụ cây phượng đè chết học sinh: Hiệu trưởng nhận trách nhiệm | VTC Now