Nghẹt thở hành trình giải cứu 2 học sinh bị mắc kẹt trên núi Nản, Thái Nguyên

Vào 14h chiều ngày 16/9, hai em học sinh là Ngô Văn Đức và Ma Phúc Biên, cùng sinh năm 2005, trú tại ở Bảo Cường, Định Hoá, Thái Nguyên đã gửi xe đạp ở nhà anh Tô Ngọc Văn ở Đồng Màn, xã Bảo Cường để leo lên núi Nản (thuộc thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá) để chơi.

Hai học sinh bị mắc kẹt trên núi Nản

Đến 19h cùng ngày người dân địa phương nghe thấy tiếng kêu cứu vọng về từ khu vực núi Nản nên đã đến đó kiểm tra thì phát hiện hai em học sinh này đang mắc kẹt ở vách đá gần đỉnh núi.

Người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng để tiến hành tổ chức giải cứu hai em học sinh này. Khi di chuyển đến chân núi Nản, cơ quan chức năng đã thống nhất các phương án tìm kiếm giải cứu hai em học sinh này. Do địa hình là đồi núi, cây cối rậm rạp, nhiều vách đá mà trời lại tối nên việc giải cứu hai em nhỏ gặp rất nhiều khó khăn.

Khu vực núi Nản mà hai học sinh bị mắc kẹt

Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực tìm kiếm không quản ngại khó khăn của nhiều người, đến khoảng 22h cùng ngày lực lượng chức năng đã tiếp cận được vị trí của hai em học sinh và khoảng 30 phút sau lực lượng chức năng đã giải cứu thành công hai em nhỏ và đưa các em xuống núi an toàn.

Theo Phương Hoa/SKCĐ