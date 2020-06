Your browser does not support HTML5 video.

Hãi hùng cảnh tượng xe con bị xe tải đâm bẹp rúm vào đuôi xe bồn 16:45 16/06/2020 Chiếc xe con đang chấp hành đúng luật giao thông, nhưng vẫn không tránh được cú đâm kinh hoàng của chiếc xe tải.