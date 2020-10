Mưa lớn dữ dội cản trở hai con đường tiếp cận Rào Trăng 3, đoàn tìm kiếm chỉ còn cách 5km nữa

Hiện trường sạt lở Rào Trăng 3

Thứ nhất, hướng tiếp cận bằng đường bộ (đi từ trung tâm xã Phong Xuân theo đường 71) vào thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) của quân đội đang tạm thời bị gián đoạn do mưa lớn, có nhiều điểm sạt lở đường gây chia cắt.



Theo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, tuyến đường Tỉnh lộ 71 còn tắc chừng 1 km mới đến Rào Trăng 4, nhưng có 2 ngầm rất lớn, nước chảy xiết và trời mưa to nên lực lượng tìm kiếm không thể vượt qua.



Kế đó, tuyến đường từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 thêm 10 km, quan sát qua flaycam ghi nhận vẫn còn nhiều điểm sạt lỡ. Do đó, các lực lượng chức năng cùng phương tiện cơ giới đều đang sẳn sàng ở xã Phong Xuân, tất cả đợi lệnh.



Trong khi đó, hướng tiếp cận thứ hai là tuyến đường thủy do Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đảm trách. Sáng 17/10, chuyến ca nô đầu tiên từ bến đò xã Hương Bình, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) đưa lực lượng tìm kiếm di chuyển khoảng 1 giờ đồng hồ đến thủy điện Rào Trăng 4.



Đoàn công tác tiếp cận Rào Trăng 3 bằng đường thủy. Ảnh: Thanh niên

Theo kế hoạch, lực lượng này sẽ khiêng phương tiện vượt đập Rào Trăng 4 rồi ngược dòng Rào Trăng thêm 8 km đường thủy mới đến được Rào Trăng 3.



Tuy nhiên, hiện tại mưa to làm nước từ suối đổ ra dưới chân đập thủy điện Rào Trăng 4 rất mạnh, cộng thêm gió lớn nên kế hoạch này đã ngưng triển khai từ 16/10.



Hiện còn 15 trong số 17 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 mất tích sau khi 2 thi thể đã được tìm thấy. Trong đó, thi thể được tìm thấy hôm 16/10, hiện vẫn chưa thể đưa ra khỏi điểm sạt lở do các lực lượng chưa thể tiếp cận.

Tại hiện trường hiện đang có 2 xe múc và 1 xe ủi của đơn vị thi công đã được tiếp tế nhiên liệu và đưa lái xe vào vẫn đang triển khai tìm kiếm tại chỗ.

