Vừa chắt chiu mua được chiếc áo ấm cho con, mẹ trẻ bị lũ cuốn tử vong khiến nhiều người xót xa

Động vật đại chiến số 92: Lao xuống bắt gà con, chim ưng bị gà mẹ dạy cho bài học nhớ đời

Dù chẳng có cặp mắt tinh tường, móng vuốt sắc nhọn hay sải cánh có thể bay lượn trên bầu trời như chim ưng nhưng bằng bản năng của người mẹ, gà mái vẫn có thể dạy cho chim ưng 1 bài học nhớ đời để bảo vệ đàn con.