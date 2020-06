Your browser does not support HTML5 video.

Hai người lớn hốt hoảng khi phát hiện thấy bé gái bị điện giật trước mặt mà không hề biết 10:10 08/06/2020 Theo người đăng tải clip thì hiện sức khỏe của bé gái bị điện giật đã ổn định, tay bé bị bỏng, hiện bé vẫn đang được các bác sỹ theo dõi thêm.