Hai nữ DJ Mie của "Rap Việt" và Trang Moon của "King of Rap" đọ dáng: Xinh đẹp, tài giỏi có thừa

Hiện nay hai chương trình âm nhạc được đông đảo khán giả trẻ quan tâm chính là "King Of Rap" và "Rap Việt" . Cả hai chương trình liên quan tới dòng nhạc Rap - Hiphop nhận về rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ lẫn truyền thông.

DJ Mie trong chương trình Rap Việt.

Bên cạnh dàn thí sinh tài năng xuất hiện trong chương trình thì khán giả cũng thường xuyên không thể rời mắt khỏi hai cô nàng DJ xinh đẹp trên bục cao. Không ít người còn so sánh nhan sắc của hai người đẹp khi xuất hiện trong chương trình lẫn đời thực.

DJ Trang Moon của King of Rap.

Nếu phải đặt Mie - DJ của "Rap Việt" và Trang Moon - DJ của "King Of Rap" lên bàn cân thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc so kè khó phân thắng bại. Cả hai đều là những cái tên nổi bật trong làng nhạc EDM và đều sở hữu vẻ ngoài rất được lòng dân mạng.

DJ Mie tên thật là Trương Tiểu My, sinh năm 1995 tới từ thành phố biển Đà Nẵng. Cuộc thi Miss DJ vào năm 2015 là cái nôi chắp cánh cho tên tuổi Mie được biết tới nhiều hơn và ngày càng đắt show tham gia các chương trình âm nhạc.

Mie là một nữ DJ trẻ tài năng.

DJ Trang Moon tên thật là Hà Quỳnh Trang sinh năm 1993 là một người con của đất Hà Nội. Cô nàng từng đạt giải DJ xuất sắc châu Á tại Korean Culture Entertainment Awards 2016 và từ đó luôn là một cái tên nổi bật trong giới DJ nữ.

Cái tên Trang Moon chưa từng giảm nhiệt.

Cả hai đã từng đụng độ nhau trong The Remix mùa 1 vào năm 2017 và kể từ đó hai cái tên nữ DJ hot hit này đã luôn bị đặt lên bàn cân so sánh. Nếu Mie được mệnh danh là "búp bê DJ" với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu cùng đôi mắt to tròn thì DJ Trang Moon lại là "quả bom gợi cảm" với nhan sắc xinh đẹp và body nóng bỏng mắt.

Mie và Trang Moon trong chương trình The Remix năm 2017.

Ngoài sân khấu, cả hai đều theo đuổi phong cách cool ngầu, cá tính nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc dịu dàng dễ thương. Nếu để đọ về phong cách ai đẹp hơn ai thì quá là suýt soát không thể phân định thắng thua.

Phong cách cá tính của hai nữ DJ.

Những khoảnh khắc xinh đẹp, dịu dàng vẫn rất hút mắt.

Khi diện Bikini thì cả hai đều đồng loạt "đốt mắt" người xem bởi sở hữu 3 vòng vô cùng hoàn hảo.

Mie và Trang Moon đọ dáng trong Bikini.

Đời tư của DJ Mie đang rất hạnh phúc bên bạn trai Hồng Thanh từng là quán quân của " Cười xuyên Việt 2015". Cả hai liên tục đăng tải những hình ảnh hạnh phúc khiến khán giả không khỏi ghen tị. Trái ngược với Mie, hiện Trang Moon vẫn đang thuộc team "độc thân - xinh đẹp". Năm 2019 là một năm buồn phiền về chuyện tình cảm đời tư nhưng năm 2020 đã chứng kiến một Trang Moon hoàn toàn lột xác, lại vui vẻ và chú tâm vào công việc. Cô cũng tiết lộ mình đang muốn tìm một nửa còn lại trong một chương trình gameshow hồi tháng 5.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thanh Thùy/SKCĐ