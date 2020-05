Hải Phòng: Yêu cầu các trường bố trí phòng chờ dành cho học sinh không bán trú ở trường

Liên quan đến vụ việc một em học sinh lớp 1 đi học sớm, bị cô giáo chủ nhiệm phê bình, phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng hôm 20/5, đến ngày 22/5, Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng đã có văn bản, yêu cầu các địa phương chỉ đạo các trường phải chấn chỉnh tình trạng này.

Vụ em học sinh bị bắt đứng ngoài cổng trường, bị phê bình vì đi học quá sớm gây bất bình dư luận





Trong văn bản nêu rõ, qua phản ánh của phụ huynh học sinh và kiểm tra thực tế của Sở GD&ĐT thành phố, một số trường tiểu học có tổ chức bán trú đóng cổng trường từ 11h30 đến 13h30 (thời gian nghỉ trưa của học sinh bán trú) khiến nhiều học sinh không bán trú đi học sớm không được vào trường.

Do đó, các em học sinh phải la cà hàng quán, tụ tập hay đứng trước cổng trường, ngoài vỉa hè. Điều này dẫn đến nguy cơ các em dễ bị bị tai nạn giao thông , kẻ xấu lạm dụng, ảnh hưởng đến Sức Khỏe do mưa, nắng...

Vì vậy, để chấn chỉnh tình trạng này, Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện khẩn trương chỉ đạo hiệu trưởng các trường tiểu học như sau: Không được khóa cổng trường trong thời gian học sinh bán trú nghỉ trưa để học sinh không bán trú đi học sớm được vào trường, đồng thời bố trí khu vực chờ đến giờ học buổi chiều cho học sinh không bán trú, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, sinh hoạt của học sinh bán trú.

Sở GD & ĐT TP.Hải Phòng yêu cầu nhà trường bố trí khu vực chờ cho học sinh không học bán trú có thể vào trường





Bên cạnh đó, Sở GD & ĐT TP.Hải Phòng cũng có văn bản gửi UBND các quận huyện đề nghị phối hợp kiểm tra, rà soát các điều kiện đáp ứng cho học sinh học 2 buổi/ ngày tại các trường.

Theo đó, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, học sinh phải học kéo dài tới 15/7 là thời điểm thời tiết rất khắc nghiệt do nắng nóng. Nhằm đảm bảo điều kiện cho học sinh học ngày 2 buổi sáng và chiều cùng bán trú, Sở GD & ĐT đề nghị các quận huyện chỉ đạo Phòng GD & ĐT và lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát điều kiện cơ sở vật chất tại các đơn vị nhà trường, đặc biệt là các đơn vị có tổ chức học 2 buổi/ ngày và học bán trú về hệ thống điện, nước, điều hòa, quạt, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các trường phải bố trí khu vực chờ đến giờ học cho học sinh không bán trú. Trường hợp các trường không đảm bảo các điều kiện nêu trên, đề nghị cho dừng tổ chức học 2 buổi/ ngày và học bán trú. Kết quả kiểm tra rà soát này các địa phương gửi về Sở GD & ĐT trước 30-5 để sở này báo cáo UBND TP.